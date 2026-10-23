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Körfez'de 60 yaş üstü için hareket ve sohbet bir arada

Körfez'in 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü, sağlık odaklı egzersizler, zihinsel etkinlikler ve ücretsiz atölyelerle büyüklerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Körfez'de 60 yaş üstü için hareket ve sohbet bir arada

Körfez'de 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü yoğun ilgi görüyor

Körfez Belediyesi çatısı altında yürütülen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü programları, ilçedeki büyüklerin fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla düzenleniyor. Program, katılımcıların sağlık durumlarına uygun hareket ve etkinlikler sunarak günlük yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Egzersiz ve zihinsel etkinlikler:

Hava koşullarının elverdiği günlerde kulüp üyeleri Yarımca Sahili'nde sabah yürüyüşlerine katılıyor. Program kapsamında diz, bel ve boyun bölgesini güçlendirmeye yönelik egzersizler yapılıyor; ayrıca zihinsel zindeliği desteklemek için oyunlar ve grup etkinlikleri düzenleniyor. Dersler, Körfez Gençlerbirliği antrenörleri Sinem ve Musab Yaman tarafından yürütülüyor. Sinem Yaman, kulüp üyeleriyle kurdukları ilişkiye değinerek "Onlar bizi, biz de onları çok seviyoruz. Onların burada mutlu olduklarını görmek, gözlerindeki sevinci fark etmek bizi her zaman daha çok teşvik ve motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal atölyeler ve katılım:

Kulüp yalnızca egzersizle sınırlı kalmayıp müzik, sanat ve örgü atölyeleri ile kültürel geziler gibi sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bu çalışmalar, üyelerin akranlarıyla bir araya gelmesine olanak tanıyarak sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinliklere katılım ücretsiz olup, kulüp büyüklerin düzenli sosyalleşmesi ve aktif kalması için farklı seçenekler sunuyor.

Körfez Belediyesi yetkilileri, kulübe üye olmak veya etkinlikler hakkında bilgi almak isteyen ilçe sakinlerini merkeze davet ediyor. Program, düzenli fiziksel aktivite ve sosyal etkileşimin bir arada sunulmasıyla yaşlı bireylerin yaşam kalitesine katkı sağlamayı hedefliyor.

KÖRFEZ BELEDİYESİNİN 60+ AKTİF YAŞLANMA KULÜBÜ BÜNYESİNDE DÜZENLEDİĞİ EGZERSİZ PROGRAMLARI, İLÇE...

KÖRFEZ BELEDİYESİNİN 60+ AKTİF YAŞLANMA KULÜBÜ BÜNYESİNDE DÜZENLEDİĞİ EGZERSİZ PROGRAMLARI, İLÇE SAKİNLERİNDEN İLGİ GÖRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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