Körfezli güreşçi Ali Can Türk Kırkpınar için vize aldı

Antalya Elmalı'da düzenlenen 674. Geleneksel Elmalı CW Enerji Yağlı Güreşlerinde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği sporcusu Ali Can Türk, küçükorta küçük boy kategorisinde ilk sekize girerek Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılma hakkı kazandı.

Elmalı'da sonuçlar:

Ali Can Türk, eleme turlarında rakiplerini yenip finallere kalmayı başardı. Final etabında da formunu koruyan genç güreşçi, sıkı çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda ilk sekize girerek Kırkpınar'ın çimenlerine çıkma hakkını elde etti. Bu derece, hem sporcu hem de kulüp için önemli bir başarı olarak kayda geçti.

Hazırlık ve hedef:

Antrenörler Veysel Şirin ve Levent Gürbüz nezaretinde disiplinli bir hazırlık dönemi geçiren ekip, Elmalı'daki başarıyı Kırkpınar için bir basamak olarak görüyor. Teknik heyet ve sporcu ortak açıklamada, 'Bugün burada Antalya Elmalı’da başarıyla güreştik. Yağlı güreşlerin en büyük finalleri olan Tarihi Edirne Kırkpınar Güreşlerinde çimenlere çıkmayı garantiledik. Şimdi daha çok çalışıp Kırkpınar’da kürsüye çıkıp madalya almak için hazırlanacağız. İddiamız, gücümüz ve inancımız var. Allah utandırmasın.' ifadelerini kullandı.

Körfez ilçesine sevinç yaşatan bu sonuç, kulüp camiasında moral kaynağı olurken, Ali Can Türk ve antrenörlerinin Kırkpınar hazırlıklarına ara vermeden başlayacağı bildirildi.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN 674. GELENEKSEL ELMALI CW ENERJİ YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE MÜCADELE EDEN KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPORCUSU ALİ CAN TÜRK, KÜÇÜKORTA KÜÇÜK BOYDA İLK 8’E GİREREK TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NE KATILMA HAKKI KAZANDI.