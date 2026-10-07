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Kortejle başlayan amatör spor haftası Karaman'da coşkuyla sürdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen Amatör Spor Haftası, Karaman’da kortej yürüyüşüyle başladı; etkinlikler 11 Ekim’e kadar sürecek.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kortejle başlayan amatör spor haftası Karaman'da coşkuyla sürdü

Amatör Spor Haftası kortejle başladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında Karaman’da Amatör Spor Haftası, kortej yürüyüşüyle açıldı. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde gerçekleştirildi ve kent merkezinde yoğun ilgi gördü.

Kortej ve katılım:

Yürüyüş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başladı. İl protokolü üyeleri ile çok sayıda genç ve sporcuların katıldığı kortej, şehir içinden geçerek kalabalığı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na taşıdı. Katılımcılar boyunca sporun ve amatör faaliyetlerin görünürlüğü ön plana çıktı.

Meydan etkinlikleri ve program:

Meydanda yürüyüşün ardından çeşitli sportif oyunlar ve gösteriler yapıldı. Etkinlik alanını ziyaret eden Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, oyunlara katılan gençlerle bir süre vakit geçirerek programa eşlik etti. Organizasyon, kentte amatör sporun desteklenmesi ve gençlerin spor faaliyetlerine teşvik edilmesi amacını taşıyor.

Amatör Spor Haftası kapsamındaki etkinlikler, planlandığı üzere 11 Ekim tarihine kadar farklı gösteri ve oyunlarla devam edecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU TARAFINDAN HER YIL...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KARAMAN'DA KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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