KOSGEB'den Ağrı imalatına kredi ve kefalet desteği

KOSGEB'in Ağrı imalatına yönelik desteği

KOSGEB, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında Ağrı'daki üretim ve imalat firmalarına yeni finansman imkânları sundu. Şartları sağlayan KOBİ ve büyük işletmeler programdan yararlanabilecek ve krediye erişimde kolaylık sağlanması hedefleniyor.

destek kapsamı:

Programa göre KOBİ'ler için azami 50 milyon TL, büyük işletmeler için ise azami 150 milyon TL kredi kullanma imkânı bulunuyor. Kredilerde 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vade uygulanacak. Teminat bulmakta zorlanan KOBİ'lere yönelik olarak kefalet desteği de sağlanabilecek.

başvuru süreci ve amaç:

Başvurular 1 Eylül-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Programın temel amacı işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve mevcut çalışanların istihdamını koruyarak üretim kapasitesinin sürdürülmesini desteklemektir. Ağrı'daki imalat ekosistemi için bu tür kredi ve kefalet desteklerinin kısa vadede likiditeyi rahatlatması, orta vadede ise istihdamın korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İşletmelerin programdan yararlanabilmeleri için KOSGEB tarafından belirlenen şartları yerine getirmeleri gerektiği vurgulanıyor; detaylı başvuru koşulları ve süreç KOSGEB kanalları üzerinden ilan edilecek.

KOSGEB’DEN AĞRI’DAKİ İMALAT İŞLETMELERİNE DESTEK