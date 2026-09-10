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KOSGEB'den Ağrı imalatına kredi ve kefalet desteği

KOSGEB, Ağrı'daki imalat işletmelerine İstihdamı Koruma Destek Programı ile KOBİ'lere 50 milyon, büyük işletmelere 150 milyon TL'ye kadar kredi sağlıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

KOSGEB'den Ağrı imalatına kredi ve kefalet desteği

KOSGEB'in Ağrı imalatına yönelik desteği

KOSGEB, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında Ağrı'daki üretim ve imalat firmalarına yeni finansman imkânları sundu. Şartları sağlayan KOBİ ve büyük işletmeler programdan yararlanabilecek ve krediye erişimde kolaylık sağlanması hedefleniyor.

destek kapsamı:

Programa göre KOBİ'ler için azami 50 milyon TL, büyük işletmeler için ise azami 150 milyon TL kredi kullanma imkânı bulunuyor. Kredilerde 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vade uygulanacak. Teminat bulmakta zorlanan KOBİ'lere yönelik olarak kefalet desteği de sağlanabilecek.

başvuru süreci ve amaç:

Başvurular 1 Eylül-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Programın temel amacı işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve mevcut çalışanların istihdamını koruyarak üretim kapasitesinin sürdürülmesini desteklemektir. Ağrı'daki imalat ekosistemi için bu tür kredi ve kefalet desteklerinin kısa vadede likiditeyi rahatlatması, orta vadede ise istihdamın korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İşletmelerin programdan yararlanabilmeleri için KOSGEB tarafından belirlenen şartları yerine getirmeleri gerektiği vurgulanıyor; detaylı başvuru koşulları ve süreç KOSGEB kanalları üzerinden ilan edilecek.

KOSGEB’DEN AĞRI’DAKİ İMALAT İŞLETMELERİNE DESTEK

KOSGEB’DEN AĞRI’DAKİ İMALAT İŞLETMELERİNE DESTEK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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