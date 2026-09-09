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Kosova meclisinde başkanlık 62 oyla Haxhiu'ya

Kosova Meclisi'nin 11. yasama döneminin kurucu oturumunda Albulena Haxhiu, 62 oyla tekrar başkan seçildi; 16 karşı, 13 çekimser oy kaydedildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kosova meclisinde başkanlık 62 oyla Haxhiu'ya

Kosova meclisinde başkanlık 62 oyla Haxhiu'ya

Kosova Meclisi’nin 11. Yasama Dönemi’nin kurucu oturumunda yapılan oylamada Albulena Haxhiu, 62 milletvekilinin oyuyla yeniden meclis başkanı seçildi. Oturumda 16 milletvekili karşı oy kullanırken, 13 milletvekili çekimser kaldı.

oylama sonuçlarının dağılımı:

Seçim sonucuna göre Haxhiu, Meclis başkanlığı görevini sürdürme yetkisini çoğunluk desteğiyle aldı. Kayıtlı oy dağılımında 62 evet, 16 hayır ve 13 çekimser sonucu netleşti; bu veriler, meclisteki desteğin ve muhalefetin hangi düzeyde olduğunu açık biçimde gösteriyor.

başkan yardımcılarının seçimi ve ara:

Başkan seçiminin ardından sıra başkan yardımcılarının belirlenmesine geldi ancak siyasi partiler, yardımcıların hangi yöntemle seçileceği konusunda uzlaşma sağlayamadı. Bu gelişme üzerine Albulena Haxhiu oturuma 30 dakika ara verdi, prosedür ve yöntem konusundaki müzakereler sürecek.

Kosova’da siyasi belirsizliğin ardından yeni yasama döneminin şekillenmesine yönelik süreç böylece devam ediyor; önümüzdeki oturumlarda başkan yardımcılarının seçim yöntemi ve meclis içi mutabakatın nasıl sağlanacağı belirleyici olacak.

KOSOVA MECLİSİ&#039;NİN 11. YASAMA DÖNEMİ&#039;NİN KURUCU OTURUMUNDA YAPILAN OYLAMADA ALBULENA HAXHİU, 62...

KOSOVA MECLİSİ'NİN 11. YASAMA DÖNEMİ'NİN KURUCU OTURUMUNDA YAPILAN OYLAMADA ALBULENA HAXHİU, 62 OYLA YENİDEN MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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