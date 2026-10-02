Kovaladılar, eve girip aldılar: Kadirli'de köpek hırsızlığı kamerada

Olayın özeti:

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sokakta görülen bir köpek, iki motosikletlinin dakikalarca kovalaması sonucu yaşadığı eve kaçtı. İddiaya göre, peşlerini bırakamayan kişiler bahçe kapısından eve girerek köpeği alıp motosikletleriyle uzaklaştı.

Yaşanan anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde saldırı veya yaralama gibi bir eylem görünmese de köpeğin sahibinin mülkiyet hakkının ihlal edildiği ortaya çıktı.

görüntülerde ne görüldü:

Kayıtlarda Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 643 Sokak üzerinde motosikletle seyreden iki kişinin önce köpeği sokakta kovaladığı, köpeğin evine sığınmasının ardından zanlıların bahçe kapısından girerek hayvanı aldığı ve hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

Kamera görüntüleri olayın tespit edilmesini sağladı ve delil niteliği taşıyor.

şikayet ve soruşturma:

Köpeğin sahibi görüntüler üzerine iki kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı ve görüntüler delil olarak inceleniyor.

Yerel polis ekipleri, şahısların kimliklerinin tespiti ve köpeğin bulunmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

OSMANİYE'NİN KADİRLİ İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ, SOKAKTA GÖRÜP KOVALADIKLARI KÖPEĞİ GİRDİĞİ EVDEN ÇALARAK KAÇTI.