Dolar 49,1076 +0,06%
Euro 55,3162 +0,18%
Bist 12.342,37 +0,76%
Altın Gram 6.656,57 +0,33%
EUR/USD 1,1252 +0,07%
Brent Petrol 99,11 -3,13%
--°

Kovaladılar, eve girip aldılar: Kadirli'de köpek hırsızlığı kamerada

Kadirli'de motosikletli iki kişi sokakta kovaladıkları köpeği evinden alıp kaçtı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, sahibi şikayetçi oldu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kovaladılar, eve girip aldılar: Kadirli'de köpek hırsızlığı kamerada

Olayın özeti:

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sokakta görülen bir köpek, iki motosikletlinin dakikalarca kovalaması sonucu yaşadığı eve kaçtı. İddiaya göre, peşlerini bırakamayan kişiler bahçe kapısından eve girerek köpeği alıp motosikletleriyle uzaklaştı.

Yaşanan anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde saldırı veya yaralama gibi bir eylem görünmese de köpeğin sahibinin mülkiyet hakkının ihlal edildiği ortaya çıktı.

görüntülerde ne görüldü:

Kayıtlarda Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 643 Sokak üzerinde motosikletle seyreden iki kişinin önce köpeği sokakta kovaladığı, köpeğin evine sığınmasının ardından zanlıların bahçe kapısından girerek hayvanı aldığı ve hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

Kamera görüntüleri olayın tespit edilmesini sağladı ve delil niteliği taşıyor.

şikayet ve soruşturma:

Köpeğin sahibi görüntüler üzerine iki kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı ve görüntüler delil olarak inceleniyor.

Yerel polis ekipleri, şahısların kimliklerinin tespiti ve köpeğin bulunmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

OSMANİYE&#039;NİN KADİRLİ İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ, SOKAKTA GÖRÜP KOVALADIKLARI KÖPEĞİ GİRDİĞİ...

OSMANİYE'NİN KADİRLİ İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ, SOKAKTA GÖRÜP KOVALADIKLARI KÖPEĞİ GİRDİĞİ EVDEN ÇALARAK KAÇTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi
images

Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama
images

kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı
images

Yeniköy’de jandarmanın suçüstü müdahalesiyle 6 kişilik kaçak kazı grubu yakaland...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şaphane'de gıda güvenliğine sıkı takip: işletmelerde hijyen ve muhafaza koşulları denetlendi

Karabük eğitim ve araştırma hastanesinde bir ilk: ALIF ile kompleks omurga ameliyatı

Denizli'nin genç yıldızı Nefise Kaymakçı Avrupa ringinde madalya peşinde

Pazar koşusu nedeniyle Bursa'da bazı ana arterlerde trafik düzenlemesi uygulanacak

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı