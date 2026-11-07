Köy dayanışması Kars'ta çamura saplanan pancar makinesini ve traktörü kurtardı

Köylüler seferber oldu

Kars'ın Akyaka ilçesinde, son günlerde etkili olan yağışların ardından tarım arazilerinde oluşan çamur, pancar hasadı sırasında sorun yarattı. Pancar sökme makinesi ile birlikte bir traktör, yumuşayan zeminde ilerleyemez hale gelince çevredeki köylüler duruma müdahale etti.

Kurtarma çalışması:

Olay yerine gelen vatandaşlar, makineleri kurtarmak için organize oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülere göre köylüler, araçları halatlarla birbirine bağlayarak çekmeye başladı. 2 traktör kullanılarak uzun süren bir uğraşın ardından saplanan pancar sökme makinesi ve traktör bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görüntüler ve sonuç:

Çalışma sırasında ortaya çıkan anlar cep telefonuyla kaydedildi ve kurtarma sürecindeki iş birliği görülürken, köy dayanışmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Olayda can kaybı veya ciddi bir hasar bildirilmedi; makineler çıkarıldıktan sonra hasat çalışmalarına devam edildi.

Vatandaşların müdahalesi, tarlada yaşanan benzer durumlarda hızlı çözümün yereldeki koordinasyonla mümkün olabileceğini gösterdi.

Kars'ta çamura saplanan pancar sökme makinesi ve traktör için köylüler seferber oldu, 2 traktörle kurtarılabildi