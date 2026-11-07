Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Köy dayanışması Kars'ta çamura saplanan pancar makinesini ve traktörü kurtardı

Kars'ın Akyaka ilçesinde yağış sonrası çamura saplanan pancar sökme makinesi ve traktör, köylülerin iki traktörle yaptığı ortak çalışma ile kurtarıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Köy dayanışması Kars'ta çamura saplanan pancar makinesini ve traktörü kurtardı

Köylüler seferber oldu

Kars'ın Akyaka ilçesinde, son günlerde etkili olan yağışların ardından tarım arazilerinde oluşan çamur, pancar hasadı sırasında sorun yarattı. Pancar sökme makinesi ile birlikte bir traktör, yumuşayan zeminde ilerleyemez hale gelince çevredeki köylüler duruma müdahale etti.

Kurtarma çalışması:

Olay yerine gelen vatandaşlar, makineleri kurtarmak için organize oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülere göre köylüler, araçları halatlarla birbirine bağlayarak çekmeye başladı. 2 traktör kullanılarak uzun süren bir uğraşın ardından saplanan pancar sökme makinesi ve traktör bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görüntüler ve sonuç:

Çalışma sırasında ortaya çıkan anlar cep telefonuyla kaydedildi ve kurtarma sürecindeki iş birliği görülürken, köy dayanışmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Olayda can kaybı veya ciddi bir hasar bildirilmedi; makineler çıkarıldıktan sonra hasat çalışmalarına devam edildi.

Vatandaşların müdahalesi, tarlada yaşanan benzer durumlarda hızlı çözümün yereldeki koordinasyonla mümkün olabileceğini gösterdi.

Kars&#039;ta çamura saplanan pancar sökme makinesi ve traktör için köylüler seferber oldu, 2 traktörle...

Kars'ta çamura saplanan pancar sökme makinesi ve traktör için köylüler seferber oldu, 2 traktörle kurtarılabildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozüyük'te narkotik operasyonu: iki kişi gözaltında
images

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı
images

Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce du...
images

İnşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi, soruşturma başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Katar devrede: ABD ile İran arasında gerilimi sınırlamaya yönelik arabuluculuk sürüyor

Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce durun

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı

KKTC'de askeri temas: Bayraktaroğlu cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi