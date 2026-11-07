öğrencileri hedef alan sahte burs tuzağı: kimlikten banka hesaplarına uzanan zincir

dolandırıcıların yöntemleri:

Sosyal medya ve arama sonuçlarında yayılan sahte burs ilanları, milyonlarca öğrencinin dikkatini çekiyor. İlanlarda sıkça görülen 'bin lira burs', 'burs kazandınız' veya 'devlet destekli burs başvurusu' gibi ifadeler, gençlerin umutlarını hedef alıyor. Bu sahte sayfalarda öğrencilerden TC kimlik numarası, adres, ad-soyad ve bursun yatırılacağı IBAN gibi detaylar isteniyor.

Adli Bilişim Uzmanı Emre Akman, dolandırıcıların güncel ihtiyaçları takip ederek kurbanlarını seçtiğini vurguluyor: Kolay para varsa hedef sizsiniz demektir. Lise ve üniversite öğrencilerinin burs arayışı, bu saldırılar için elverişli bir zemin oluşturuyor.

sahte burs ilanından banka işlemlerine uzanan süreç:

Akman, dolandırıcıların çoğunlukla 'phishing' yani oltalama yöntemini kullandığını belirtiyor. Örneğin, 'Cumhurbaşkanlığı sitesi bin lira burs veriyor' gibi güven verici görünen bir ilan hazırlanıyor ve öğrencilere doldurmaları için sahte formlar sunuluyor. Formlarda istenen bilgiler eksiksiz toplandıktan sonra mağdura 'burs kazandınız' denilerek arama yapılıyor veya bildirim gönderiliyor.

Dolandırıcılar, öğrenciyi banka uygulamasına gelen bir bildirimi onaylamaya ikna ettiğinde ya da gönderilen bir linke tıklattığında, kullanıcının telefonunda veya bankacılık hesabında kritik yetkiler ele geçirilebiliyor. Bu yetkiler sayesinde dolandırıcılar öğrenci adına nakit avans çekme, kredi kullanma veya hesaplardan para çekme gibi işlemler gerçekleştirebiliyor. Akman, öğrencilerin sicillerinin genellikle düzenli olmasının dolandırıcılar için ek avantaj sağladığını ifade ediyor.

öğrenciler nasıl korunmalı ve şüphe durumunda ne yapmalı:

Uzman uyarısı net: kolay para vaatlerine itibar etmeyin. Gerçek ve güvenilir burs, burs veren kurumların resmi kanallarıyla duyurulur; sosyal medyadan aniden ulaşan teklifler çoğunlukla tuzaktır. İş arama ve burs başvurusu için resmi üniversite portalları, vakıf ve kamu kurumlarının duyuruları tercih edilmeli.

Eğer şüpheli bir iletişimle karşılaştıysanız veya dolandırıcılığa uğradığınızı düşünüyorsanız, Akman'ın önerileri şu şekilde: tüm bildirimleri reddedin, o anda yaptığınız işlemleri ekran kaydı veya başka kayıt yöntemleriyle belgeleyin ve en yakın karakola veya savcılığa giderek suç duyurusunda bulunun. Uzman, sosyal medya üzerinden ulaşıp yüksek gelir vadeden kişilere veya hesaplara yaklaşılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Özetle, öğrencilerin burs ve destek arayışları kötü niyetliler için fırsat yaratabiliyor; kişisel ve bankacılık bilgileri istenen formlar dikkatle değerlendirilmeden doldurulmamalı ve tanımadığınız linklere kesinlikle tıklanmamalıdır.

ADLİ BİLİŞİM UZMANI EMRE AKMAN, "KOLAY PARA VARSA HEDEF SİZSİNİZ DEMEKTİR" DİYEREK ÖĞRENCİLERİ UYARDI.