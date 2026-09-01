Köy kahvelerinde bilgilendirme: jandarma dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uyardı

Jandarma köylerde önleyici bilgilendirmeyi sürdürdü

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köylerde artan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerde, özellikle köy kahveleri buluşma noktası olarak seçildi.

bilgilendirmenin içeriği:

Ekiplere, Söğüt ilçesine bağlı Küre, Tuzaklı ve Hamitabat köylerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde; son dönemlerde yaşanabilecek dolandırıcılık ve hırsızlık türleri örnek olaylarla anlatıldı. Görevliler, vatandaşlara karşılaşılabilecek senaryoları açıklayarak olası zafiyetlere karşı uyarılarda bulundu.

vatandaşlara öneriler:

Toplantılarda alınması gereken tedbirler detaylandırıldı: şüpheli kişilere karşı dikkatli olmak, kapı ve pencerelerin güvenliğini sağlamak, tanımadıklarınca gelen talepleri doğrulamadan işlem yapmamak gibi temel önlemler vurgulandı. Ayrıca vatandaşların şüpheli durumları derhal jandarmaya bildirmeleri istendi.

Jandarma ekipleri, yerel iletişim kanalları ve yüz yüze bilgilendirmeyle halkın güvenliğini artırmayı hedefliyor ve benzer bilgilendirme faaliyetlerinin diğer köylerde de sürdürüleceğini bildirdi.

JANDARMADAN DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRME