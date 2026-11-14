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Köy kooperatifi 60 milyonluk istasyonla kendi gelir modelini yarattı

Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi, 218 üye ve 60 araçlık filo ile Artvin'de 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu alarak köy ekonomisini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Köy kooperatifi 60 milyonluk istasyonla kendi gelir modelini yarattı

Köy ortaklığının faaliyetleri ve filo büyümesi:

Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi, bölgedeki maden çalışmalarına yönelik hizmet vermek üzere 2022 yılında köy sakinlerinin ortak girişimiyle kuruldu. Kooperatifin yönetimi, üye sayısını ve sunduğu hizmetleri kademeli olarak genişletti. Resmi açıklamalara göre kooperatifin 218 üyesi bulunuyor ve bünyesinde farklı tipte araçların yer aldığı toplam 60 araçlık bir filo var.

Filo, özellikle personel taşımacılığı merkezli bir yapıyla başladı. Kooperatif başkanı Engin Akdemir, taşıma işinde şu an için 51 minibüs bulunduğunu, ayrıca iki dökme yük tankeri (silobas) ve iki sulama aracı ile beraber toplam filonun 60 araca ulaştığını belirtti. Kooperatifte görev yapan personel sayısı ise 90 olarak açıklandı.

İstasyon yatırımı ve hedefleri:

Kooperatif son dönemde Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunu yaklaşık 60 milyon lira yatırımla satın alıp işletmeye açtı. İşletme, köyün eski adı kullanılarak Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi adıyla hizmete sunuldu. Yönetim, istasyondan elde edilecek gelirin hem üyeler arasında paylaştırılacağını hem de köyün ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını vurguladı.

Kooperatif yetkilileri, yaptıkları araştırmalara göre bu tesisin Türkiye'de köy halkına ait ilk akaryakıt istasyonu olabileceğini belirtti. Yönetim, yerel maden şirketleri ve kooperatif filolarının yakıt ihtiyaçlarının buradan karşılanmasının istasyonun satış potansiyelini güçlendireceğini ifade etti.

açılış töreni ve yerel değerlendirmeler:

Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi'nin açılışı Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, köy sakinleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Törende halk oyunları ve ikramlar yer aldı. Vali Ergün, kooperatifçiliğin gönül, emek ve özveri gerektirdiğini belirterek, kooperatifin bölgedeki ekonomik faaliyetleri köyün kalkınması için gelir kaynağına dönüştürdüğünü söyledi.

Engin Akdemir açılışta yaptığı konuşmada, köydeki maden faaliyetleri nedeniyle personel taşıma ihtiyacının yüksek olduğunu, bu yüzden istasyon yatırımının doğru bir adım olduğunu vurguladı. Akdemir, aynı köyde yaşayanların artık gururla "Bizim akaryakıt istasyonumuz var" diyebildiğini ifade etti.

Kooperatifin yatırımının kısa ve orta vadede işletme maliyetlerini düşürmesi, yerel istihdamı desteklemesi ve köy ekonomisine düzenli bir gelir kaynağı yaratması bekleniyor. Yerel aktörlerin değerlendirmelerine göre, istasyonun kooperatif tarafından yönetilmesi, akaryakıt tedarikinde ilk el avantajı sağlayarak taşıma maliyetlerini azaltabilir ve elde edilecek kaynakların köy kalkınmasında kullanılmasına imkân tanıyacak.

Bu köyün kendi akaryakıt istasyonu var: 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu aldılar

Bu köyün kendi akaryakıt istasyonu var: 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu aldılar

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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