Köy okullarında geleceğin mucitleri bayburt'ta buluştu

Bayburt'ta uygulamalı bilim ve teknoloji atölyeleri

Bayburt'ta yürütülen Geleceğin Mucitleri: Köy Okullarında Yapay Zeka ve Deney Temelli Atölyeler projesi kapsamında, TOBB Örence İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri üniversite iş birliğiyle bir araya geldi. Öğrenciler yapay zeka, robotik, kimya, gıda ve astronomi gibi farklı disiplinlerde tasarlanmış atölye çalışmalarıyla teorinin ötesinde uygulama olanağı buldu.

Atölye başlıkları ve uygulamalar:

Projenin ilk gününde düzenlenen atölyelerde öğrenciler; 'Yapay Zeka ile Akıllı Sulama', 'Paramı Yönetmeyi Öğreniyorum', 'Bilgisayarsız Yapay Zeka', 'Gıda Dedektifleri', 'Robotik, VR ve CNC Keşfi', 'Gökyüzü Dedektifleri', 'Kimya Deneyleri' ve 'Drone ve Doğa Fotoğrafçılığı' başlıklarında çalıştı. Her atölyede eğitmenler eşliğinde deneyler, kodlama uygulamaları ve gözlem oturumları yapıldı; katılımcılar hem ekip çalışması hem de bireysel uygulamalarla pratik beceriler kazandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da öğrencilerle buluşarak atölye süreçleri ve uygulamaların eğitimdeki yeri hakkında bilgi aldı. Proje, köy okullarında bilimsel düşünceyi ve teknolojik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Teknik geziler ve kapanış etkinlikleri:

Programın ikinci gününde öğrencilere üniversite bünyesindeki birimler tanıtıldı. Ziyaretler arasında Merkez Kütüphane, Araştırma Laboratuvarları-BUMER, Deneyap Atölyesi ve Teknoloji Transfer Ofisi yer aldı. Öğrenciler kütüphane sistemlerini ve dijital kaynakları inceledi, BUMER'de cihaz tanıtımı ve mikroskobik analizlere katıldı; Deneyap Atölyesi'nde robotik kodlama ve 3D yazıcı istasyonlarını gözlemledi ve Teknoloji Transfer Ofisi'nde tasarım, patent ile girişimcilik süreçleri hakkında bilgilendirildi.

İki günlük program, düzenlenen sergi ve kapanış töreninin ardından katılım belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Proje, köy okullarındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiye erişimini artırmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLER BİLİM VE TEKNOLOJİ ATÖLYELERİNDE ÇALIŞMA YAPTI