Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,7890 -0,16%
Bist 13.268,66 +0,53%
Altın Gram 6.838,26 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Köy okullarında geleceğin mucitleri bayburt'ta buluştu

Bayburt'ta köy okulunda yürütülen Geleceğin Mucitleri projesiyle öğrenciler yapay zeka, robotik, kimya, gıda ve astronomi atölyelerinde eğitim aldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Köy okullarında geleceğin mucitleri bayburt'ta buluştu

Bayburt'ta uygulamalı bilim ve teknoloji atölyeleri

Bayburt'ta yürütülen Geleceğin Mucitleri: Köy Okullarında Yapay Zeka ve Deney Temelli Atölyeler projesi kapsamında, TOBB Örence İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri üniversite iş birliğiyle bir araya geldi. Öğrenciler yapay zeka, robotik, kimya, gıda ve astronomi gibi farklı disiplinlerde tasarlanmış atölye çalışmalarıyla teorinin ötesinde uygulama olanağı buldu.

Atölye başlıkları ve uygulamalar:

Projenin ilk gününde düzenlenen atölyelerde öğrenciler; 'Yapay Zeka ile Akıllı Sulama', 'Paramı Yönetmeyi Öğreniyorum', 'Bilgisayarsız Yapay Zeka', 'Gıda Dedektifleri', 'Robotik, VR ve CNC Keşfi', 'Gökyüzü Dedektifleri', 'Kimya Deneyleri' ve 'Drone ve Doğa Fotoğrafçılığı' başlıklarında çalıştı. Her atölyede eğitmenler eşliğinde deneyler, kodlama uygulamaları ve gözlem oturumları yapıldı; katılımcılar hem ekip çalışması hem de bireysel uygulamalarla pratik beceriler kazandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da öğrencilerle buluşarak atölye süreçleri ve uygulamaların eğitimdeki yeri hakkında bilgi aldı. Proje, köy okullarında bilimsel düşünceyi ve teknolojik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Teknik geziler ve kapanış etkinlikleri:

Programın ikinci gününde öğrencilere üniversite bünyesindeki birimler tanıtıldı. Ziyaretler arasında Merkez Kütüphane, Araştırma Laboratuvarları-BUMER, Deneyap Atölyesi ve Teknoloji Transfer Ofisi yer aldı. Öğrenciler kütüphane sistemlerini ve dijital kaynakları inceledi, BUMER'de cihaz tanıtımı ve mikroskobik analizlere katıldı; Deneyap Atölyesi'nde robotik kodlama ve 3D yazıcı istasyonlarını gözlemledi ve Teknoloji Transfer Ofisi'nde tasarım, patent ile girişimcilik süreçleri hakkında bilgilendirildi.

İki günlük program, düzenlenen sergi ve kapanış töreninin ardından katılım belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Proje, köy okullarındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiye erişimini artırmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLER BİLİM VE TEKNOLOJİ ATÖLYELERİNDE ÇALIŞMA YAPTI

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLER BİLİM VE TEKNOLOJİ ATÖLYELERİNDE ÇALIŞMA YAPTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

saha mba sekizinci dönemde savunma sanayinin yöneticilerini yetiştiriyor
images

Kıyıda plan, denizde uygulama: TCG Osmangazi ile ileri denizcilik tatbikatı
images

Afyonkarahisar'da üniversitelere Narko Gençlik eğitimiyle bağımlılıkla mücadele
images

KTB ar-ge merkezi balık ve baharat numuneleri için analiz kabulüne başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası standart çağrısı

Göller canlanıyor: Mersin'de 347 bin yavru sazan suyla buluştu

Salihli'de yatırımların takvimi ve öncelikleri masaya yatırıldı

Ordu ekipleri, ağzına çengel saplanan köpeği kurtardı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü