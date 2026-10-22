Köy okuluna destek: öğrencilere çanta ve kırtasiye, bina temizliği yapıldı

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden eğitime yönelik destek çalışması

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Yoğurtçular köyünde bulunan Şehit Öğretmen Şenol Akar İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik bir sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında birleştirilmiş sınıfta eğitim alan öğrencilere okul çantası ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

dağıtımın amacı ve kapsamı:

Dağıtım etkinliği, öğrencilerin eğitim hayatında ihtiyaç duydukları temel malzemelere erişimini kolaylaştırmayı hedefledi. Etkinlikte verilen çanta ve kırtasiye malzemeleri; ders araç-gereçleriyle ulaşımı güç öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan katkı sağlamayı amaçladı. Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bu tür desteklerin, devam eden eğitim motivasyonuna olumlu etkisi olduğuna dikkat çekildi.

okul temizliği ve fiziksel iyileştirme:

Müdürlük personeli okulda temizlik çalışması da yaparak eğitim ortamının daha düzenli ve sağlıklı hale gelmesine katkı sundu. Yapılan temizlik ile birlikte okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atıldı ve sınıf ortamının öğrenci sağlığı açısından elverişli tutulması sağlandı. Yetkililer, çocukların eğitimine katkı sunmanın önemine vurgu yaparak benzer çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Gerçekleştirilen faaliyetle hem öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılanmış hem de okulun genel temizliği ve düzenine destek verilmiş oldu. Bu tür sosyal sorumluluk girişimlerinin, kırsal bölgelerdeki eğitim kalitesine olumlu yansımaları olduğu vurgulandı.

ŞIRNAK DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YOĞURTÇULAR KÖYÜNDEKİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENOL AKAR İLKOKULUNDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILIRKEN, OKULDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.