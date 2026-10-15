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Köy yollarına yenileme: Sancakdere'de asfalt yama çalışmaları

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Sancakdere köyünde bozulan yol kesimlerinde asfalt yama yapıyor; amaç ulaşım konforu ve yol güvenliğini artırmak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy yollarına yenileme: Sancakdere'de asfalt yama çalışmaları

Düzce'de köy yollarında bakım çalışmaları sürüyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Sancakdere köyünde bozulan yol kesimlerinde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan müdahalelerle sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, belirlenen program doğrultusunda yolun bozuk kısımlarında yama uygulamaları gerçekleştiriyor. Uygulamalar, mevcut yol yüzeyinin onarılmasına ve kısa sürede güvenli kullanımın yeniden sağlanmasına odaklanıyor.

Ekiplerin hedefi:

İl Özel İdaresi yetkilileri, köy yollarındaki bakım ve iyileştirme çalışmalarının planlandığı şekilde devam edeceğini bildirdi. Çalışmaların önceliği, ulaşım konforu ve yol güvenliğini artırmak olarak açıklandı.

Yerel yönetimin bu düzenli bakım programı, kırsal ulaşım ağının sürekliliğini desteklemeyi ve bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Sancakdere'deki yürütülen yama çalışmaları, bu geniş kapsamlı bakım faaliyetinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI SANCAKDERE KÖYÜ’NDE BOZULAN YOL KESİMLERİNDE...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI SANCAKDERE KÖYÜ’NDE BOZULAN YOL KESİMLERİNDE ASFALT YAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. ÇALIŞMALARLA ULAŞIM KONFORUNUN VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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