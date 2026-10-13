Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2461 +0,35%
Bist 12.227,90 +0,64%
Altın Gram 6.674,50 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,07 -1,48%
--°

Köy yollarında görünürlük artırılıyor: Tıraşlar Köyü'nde levha düzenlemesi

Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca'ya bağlı Tıraşlar Köyü'nde trafik levha çalışmalarıyla köy yollarında görünürlüğü ve güvenliği artırmayı sürdürüyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Köy yollarında görünürlük artırılıyor: Tıraşlar Köyü'nde levha düzenlemesi

yerel yollarda trafik işaretleri güçlendiriliyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar Köyü yolunda sürücü ve yayaların güvenliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapıyor. Çalışma, mevcut levha ve işaretlerin yerlerine monte edilmesi, eksik levhaların tamamlanması ve görünürlüğün iyileştirilmesini kapsıyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, güzergâh boyunca öncelikli olarak tehlike,u dönüş ve hız uyarı levhalarını kontrol ediyor; gerekiyorsa levhaların yerleri yeniden tespit edilip sabitleniyor. Yapılan müdahalede, levha yükseklikleri, yönelimleri ve yansıtıcı özellikleri gözden geçirilerek trafik işaret ve levhalarının daha etkin olması hedefleniyor.

hedefler ve sürdürülebilir yol güvenliği:

İl Özel İdaresi yetkilileri, bu tür düzenlemelerin kazaları azaltma ve sürücülere net yönlendirme sağlama açısından önemine dikkat çekiyor. Çalışmaların belirlenen program doğrultusunda köy genelinde aşamalı olarak devam edeceği ve benzer müdahalelerin diğer kırsal güzergâhlarda da uygulanacağı belirtildi.

Uygulama sayesinde hem yerel ulaşımın güvenliği güçlenecek hem de köy yollarındaki olası trafik riskleri minimize edilecek. Yetkililer, vatandaşlardan da hasarlı veya eksik levha bildirimlerinde bulunmalarını talep ediyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI TIRAŞLAR KÖYÜ’NDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI TIRAŞLAR KÖYÜ’NDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA TRAFİK LEVHASI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dicle'de nadir karşılaşma: nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru balık avl...
images

Çiftçinin korunması için harekete geçildi: İslahiye'de yaban domuzlarına sürek a...
images

Karabük üniversitesi iklim gündemine 13 proje taşıyacak
images

Başkan Yalçın’dan artrit farkındalığına ve yeşile adım

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akmerkez Live Well'de uzmanlardan bütünleşik uzun yaşam reçetesi

Dicle'de nadir karşılaşma: nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru balık avlarken görüntülendi

Muğla'dan 127 şehit ailesi Çanakkale'de ortak anma ve paylaşım turunda

Gaziantep'in yeni çekim merkezi: Numan Kurtulmuş Şahinbey Millet Camii'ni inceledi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi