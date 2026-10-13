Köy yollarında görünürlük artırılıyor: Tıraşlar Köyü'nde levha düzenlemesi

yerel yollarda trafik işaretleri güçlendiriliyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar Köyü yolunda sürücü ve yayaların güvenliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapıyor. Çalışma, mevcut levha ve işaretlerin yerlerine monte edilmesi, eksik levhaların tamamlanması ve görünürlüğün iyileştirilmesini kapsıyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, güzergâh boyunca öncelikli olarak tehlike,u dönüş ve hız uyarı levhalarını kontrol ediyor; gerekiyorsa levhaların yerleri yeniden tespit edilip sabitleniyor. Yapılan müdahalede, levha yükseklikleri, yönelimleri ve yansıtıcı özellikleri gözden geçirilerek trafik işaret ve levhalarının daha etkin olması hedefleniyor.

hedefler ve sürdürülebilir yol güvenliği:

İl Özel İdaresi yetkilileri, bu tür düzenlemelerin kazaları azaltma ve sürücülere net yönlendirme sağlama açısından önemine dikkat çekiyor. Çalışmaların belirlenen program doğrultusunda köy genelinde aşamalı olarak devam edeceği ve benzer müdahalelerin diğer kırsal güzergâhlarda da uygulanacağı belirtildi.

Uygulama sayesinde hem yerel ulaşımın güvenliği güçlenecek hem de köy yollarındaki olası trafik riskleri minimize edilecek. Yetkililer, vatandaşlardan da hasarlı veya eksik levha bildirimlerinde bulunmalarını talep ediyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI TIRAŞLAR KÖYÜ’NDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA TRAFİK LEVHASI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.