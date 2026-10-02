Köy yolunda başına ambalaj sıkışan kirpiyi dalıyla kurtaran vatandaş

kirpi kurtarıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yenigün köyü Akarca mevkiinde akşam saatlerinde başına plastik ambalaj kutusu sıkışmış bir kirpi bulundu. Olayı fark eden yürüyüş yapan Abdulkadir Örüklü, hayvanın yolunu kaybettiğini gördü.
olayın gerçekleştiği yer ve zaman:
Kadirli ilçesi Yenigün köyü Akarca mevkiinde yaşanan olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Kirpinin kafasındaki ambalaj kutusu, hayvanın yön bulmasını engelliyordu.
kurtarma anı ve sonrası:
Örüklü, yanına yaklaşarak eline aldığı ağaç dalıyla dikkatlice müdahale etti ve kirpinin başından ambalaj kutusunu çıkardı. Kutudan kurtulan kirpi kısa süre sonra kaçarak bulunduğu yerden uzaklaştı.
OSMANİYE'NİN KADİRLİ İLÇESİNDE BAŞINA PLASTİK AMBALAJ KUTUSU SIKIŞAN KİRPİYİ O ESNADA YOLDAN GEÇEN BİR VATANDAŞ KURTARDI. KAFASINDAKİ AMBALAJDAN KURTULAN KİRPİ YOLUNA DEVAM ETTİ.
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