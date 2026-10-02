Dolar 49,1076 +0,06%
Euro 55,3162 +0,18%
Bist 12.342,37 +0,76%
Altın Gram 6.656,57 +0,33%
EUR/USD 1,1252 +0,07%
Brent Petrol 99,11 -3,13%
--°

Köy yolunda başına ambalaj sıkışan kirpiyi dalıyla kurtaran vatandaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yenigün köyü Akarca'da başına plastik ambalaj sıkışan kirpi, yürüyüş yapan Abdulkadir Örüklü tarafından dal ile kurtarıldı

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Köy yolunda başına ambalaj sıkışan kirpiyi dalıyla kurtaran vatandaş

kirpi kurtarıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yenigün köyü Akarca mevkiinde akşam saatlerinde başına plastik ambalaj kutusu sıkışmış bir kirpi bulundu. Olayı fark eden yürüyüş yapan Abdulkadir Örüklü, hayvanın yolunu kaybettiğini gördü.

olayın gerçekleştiği yer ve zaman:

Kadirli ilçesi Yenigün köyü Akarca mevkiinde yaşanan olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Kirpinin kafasındaki ambalaj kutusu, hayvanın yön bulmasını engelliyordu.

kurtarma anı ve sonrası:

Örüklü, yanına yaklaşarak eline aldığı ağaç dalıyla dikkatlice müdahale etti ve kirpinin başından ambalaj kutusunu çıkardı. Kutudan kurtulan kirpi kısa süre sonra kaçarak bulunduğu yerden uzaklaştı.

OSMANİYE&#039;NİN KADİRLİ İLÇESİNDE BAŞINA PLASTİK AMBALAJ KUTUSU SIKIŞAN KİRPİYİ O ESNADA YOLDAN GEÇEN...

OSMANİYE'NİN KADİRLİ İLÇESİNDE BAŞINA PLASTİK AMBALAJ KUTUSU SIKIŞAN KİRPİYİ O ESNADA YOLDAN GEÇEN BİR VATANDAŞ KURTARDI. KAFASINDAKİ AMBALAJDAN KURTULAN KİRPİ YOLUNA DEVAM ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şaphane'de gıda güvenliğine sıkı takip: işletmelerde hijyen ve muhafaza koşullar...
images

Karabük eğitim ve araştırma hastanesinde bir ilk: ALIF ile kompleks omurga ameli...
images

Pazar koşusu nedeniyle Bursa'da bazı ana arterlerde trafik düzenlemesi uygulanac...
images

Oryantasyonda narko uyarısı: Afyon Kocatepe'de öğrencilere eğitim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şaphane'de gıda güvenliğine sıkı takip: işletmelerde hijyen ve muhafaza koşulları denetlendi

Karabük eğitim ve araştırma hastanesinde bir ilk: ALIF ile kompleks omurga ameliyatı

Denizli'nin genç yıldızı Nefise Kaymakçı Avrupa ringinde madalya peşinde

Pazar koşusu nedeniyle Bursa'da bazı ana arterlerde trafik düzenlemesi uygulanacak

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı