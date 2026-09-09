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Köy yolunda güvenlik hedefi: Değirmendere'de bakım ve yama çalışması

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Değirmendere köyü yolunda yürütülen bakım ve yama çalışmalarını inceledi; amaç, köy yolunda ulaşım güvenliğini yükseltmek.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Köy yolunda güvenlik hedefi: Değirmendere'de bakım ve yama çalışması

Köy yolunda güvenlik hedefi: Değirmendere'de bakım ve yama çalışması

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Değirmendere Köyü yolunda devam eden bakım ve onarım faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyarette, yol güzergâhında bozulan bölümlerin tespit edilerek ekipler tarafından müdahale edildiği bildirildi.

yapılan çalışmaların kapsamı:

Sahada gerçekleştirilen çalışmalarda özellikle ulaşımı olumsuz etkileyen çukur ve kırılmalar üzerinde yama çalışması yapıldı. Ekipler, bozulan yüzeyleri düzelterek taşımacılık ve günlük ulaşımda yaşanan riskleri azaltmaya odaklandı.

Yapılan müdahaleler, geçici onarım niteliğinde olmakla birlikte köy yolu üzerinde sürücülerin daha güvenli seyahat etmesini sağlamayı hedefliyor. Çalışmaların, mevcut yol koşullarını iyileştirmeye yönelik hızlı ve öncelikli bir müdahale olduğu vurgulandı.

saha incelemesi ve yerel koordinasyon:

İnceleme sırasında Kaymakam Boztaş, sahada çalışan personelden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve uygulamanın koordinasyonunu değerlendirdi. Yetkililer, müdahalelerin planlı şekilde devam edeceğini aktardı.

Yetkililer ayrıca, bakım ve onarım çalışmalarının köy yolunda ulaşım güvenliğini artırmaya ve sürücülerin günlük yolculuklarını daha emniyetli gerçekleştirmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

ŞAPHANE’DE DEĞİRMENDERE KÖYÜ YOLUNDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI

ŞAPHANE’DE DEĞİRMENDERE KÖYÜ YOLUNDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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