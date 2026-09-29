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Köyceğiz'de güzel ahlak odağında mevlid-i nebi konferansı

30 Eylül 2026 Çarşamba 10.30'da Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi'nde Dr. Rüstem Can, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin güzel ahlakını anlatacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Köyceğiz'de güzel ahlak odağında mevlid-i nebi konferansı

konferansın içeriği:

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle düzenlenen program, "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlığıyla gerçekleştirilecek. Konferansta, Kur’an-ı Kerim’in mesajları ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in örnek hayatı üzerinde durulacak ve güzel ahlakın birey ile toplum hayatındaki rolü tartışılacak.

Programda ele alınacak başlıklar arasında Peygamber Efendimiz’in ahlaki tutumlarının günümüz şartlarına uygulanabilirliği ile Kur’an-ı Kerim'den hareketle ahlakın inşa süreci yer alacak. Konuşmada, günlük hayatta güzel ahlakı kuşanmanın önemi ve bu değerlerin toplumda güçlendirilmesine yönelik vurgu yapılması planlanıyor.

katılım ve organizasyon bilgileri:

Konferansın konuşmacısı Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can olacak. Etkinlik, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Tüm vatandaşların davet edildiği programa katılımın, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamındaki manevi değerlendirmelere katkı sağlaması ve toplumda güzel ahlak bilincinin pekişmesine hizmet etmesi hedefleniyor.

KÖYCEĞİZ’DE MEVLİD-İ NEBİ KONFERANSI DÜZENLENECEK

KÖYCEĞİZ’DE MEVLİD-İ NEBİ KONFERANSI DÜZENLENECEK

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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