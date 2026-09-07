Köyüne dönüp hayalindeki çiftliği kurdu: memurluktan hayvancılığa adım

Köyüne dönüş ve çiftliğin kuruluşu:

Çorum'da yaşayan 30 yaşındaki Esat Er, üç yıl önce hastanedeki sekreterlik görevinden istifa ederek çocukluk hayalini gerçekleştirmek için ailesinin bulunduğu Köprüalan köyü'ne döndü. Odunluk ve kömürlük olarak kullanılan bir alanı ahıra çevirip üretime başlayan Er, günlük bakım işlerini anne ve babasıyla birlikte sürdürüyor.

Başlangıç zorlukları ve büyüme:

Sektöre girerken hem maddi hem de manevi zorluklarla karşılaştığını anlatan Er, çevresinin başlangıçta kendisine "yapamazsın, beceremezsin, bilmediğin sektöre giriyorsun, herkes batıyor" dediğini söyledi. İçindeki hayvan sevgisi ve kararlılıkla bu eleştirileri aşan Er, üretime odunlukta, kömürlükte başlayıp zaman içinde tesisine yatırım yaparak ilerledi. Başlangıçta 25 hayvanla işe başlayan girişimci, bir kısmını tesisine yatırım için sattı ve şu an 18 büyükbaş hayvana ulaştı.

Gelecek hedefleri ve gençlere çağrı:

Pandemi sürecinin bu kararda etkili olduğunu belirten Er, üretimin önemine vurgu yaptı ve gençleri kırsala dönerek üretime katılmaya davet etti: 'Heidi’nin dağlara kaçtığı gibi biz de buraya kaçtık ve çok memnunuz.' Memleket ve toplum için üretmenin gerektiğini vurgulayan genç girişimci, ileride daha fazla insanın kendi köylerine döneceğini düşündüğünü ifade etti.

Kararından memnun olduğunu belirten Er, işini büyük bir aşkla yaptığını, bu mutluluğun kendisine yettiğini ve çiftliğini geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Aile desteğinin sürecin her aşamasında belirleyici olduğunu vurguladı.

ÇORUM'DA GENÇ GİRİŞİMCİ ÜRETİM YAPTIĞI ÇİFTLİKTE BESLEDİĞİ HAYVANLAR