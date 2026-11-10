Kozan denetimlerinde ruhsatsız silah ve yüksek cezalar öne çıktı

Kozan'da asayiş denetimleri

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-9 Kasım 2026 tarihleri arasında ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yoğunlaşmış bir denetim programı yürüttü. Toplam 470 emniyet personeli ile 45 farklı noktada yapılan şok uygulamalarda, vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek unsurlar hedef alındı.

silah ve mühimmat ele geçirildi:

Denetimler sonucunda, aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, 1 av tüfeği, 1 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatın bulunması üzerine ilgili kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

trafik ve gürültü denetimleri:

Trafik ekipleri, modifiye edilmiş araçlara yönelik denetimlerde 4 araç hakkında işlem yaparken, çeşitli ihlaller nedeniyle 107 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Kontrollerde 44 araç ve 16 motosiklet trafikten men edildi. Vatandaşların huzurunu bozan saygısız araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzozlara ilişkin denetimlerde ise 31 araca toplam 306 bin 628 TL ceza kesildi.

uyuşturucu hükümlüsü yakalandı:

Denetimler kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak amacıyla satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, planlı denetimlerin sürekliliğinin sağlanacağını ve halkın huzurunu bozacak davranışlara karşı gerekli tüm tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

DENETİMLERDE 1 RUHSATSIZ TABANCA, 1 RUHSATLI TABANCA, 1 AV TÜFEĞİ, 1 ŞARJÖR VE 13 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.