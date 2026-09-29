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Kozan hurmasında tüketici güvenini güçlendirecek hijyen adımları

Kozan'da düzenlenen hijyen eğitimiyle hurma üreticilerine kurutma, depolama, paketleme ve kişisel hijyen koşulları hakkında kapsamlı bilgi verildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Kozan hurmasında tüketici güvenini güçlendirecek hijyen adımları

Kozan'da hurma üretiminde kalite ve güvenlik vurgusu

Adana'nın Kozan ilçesinde üretimi ve kurutmasıyla öne çıkan cennet hurmasının kalitesini ve gıda güvenilirliğini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimle sektör temsilcilerine uygulamalı bilgiler aktarıldı. Organizasyonu Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üstlendi ve program Kozan Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Eğitimde öne çıkan konular:

Eğitim kapsamında; gıda güvenilirliği, hijyen, sanitasyon, kişisel hijyen ve uygun üretim ortamı öncelikli başlıklar oldu. Katılımcılara kurutma ve işleme süreçlerinde ürünlerin toprak, toz, hayvan, haşere ve diğer bulaşanlarla temasının nasıl önleneceği detaylandırılarak anlatıldı. Ayrıca ekipmanların gıdaya uygun malzemeden seçilmesi ve düzenli temizliğinin önemi vurgulandı.

İşletme koşulları ve yükümlülükler:

Eğitimde işletmelerin temiz su ve lavabo gibi temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamalarının gerekliliği belirtildi. Ürünlerin uygun koşullarda depolanması ve paketlenmesi konularında işletmelere pratik öneriler sunuldu. Katılımcılara, hurma kurutma ve işleme faaliyeti yürüten tesislerin gerekli şartları sağlayarak İşletme Kayıt Belgesi alması gerektiği hatırlatıldı.

Mutlu Karataş başkanlığındaki müdürlük yetkilileri, bu çalışmanın yalnızca mevzuata uyumu sağlamaya yönelik olmadığını; aynı zamanda Kozan hurmasının kalitesini ve tüketici güvenini artırmayı hedeflediğini belirtti. Eğitimin, bölge üreticilerinin uygulama farkındalığını yükselterek üretim zincirinde somut iyileşmelere katkı sağlaması bekleniyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÜRETİMİ VE KURUTMASIYLA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN CENNET HURMASINDA...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÜRETİMİ VE KURUTMASIYLA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN CENNET HURMASINDA KALİTE VE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK "HİJYEN VE FARKINDALIK EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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