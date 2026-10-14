Kozan'da su kullanımında verimlilik öne çıktı: çiftçilere sulama eğitimi

Kozan’da çiftçilere etkin sulama eğitimi verildi

Adana’nın Kozan ilçesinde, DoğruSU Adana Projesi çerçevesinde çiftçilere etkin ve verimli sulama yöntemleri hakkında eğitim gerçekleştirildi. Program, Adana Tarımsal Yayın ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) ile Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi.

Eğitim programının içeriği:

Eğitim, Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda yapıldı ve katılımcılar arasında Kozan Sulama Birliği personeli ile bölge çiftçileri yer aldı. Programda, Mutlu Karataş (Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü) ve Fatih Barutçu (Adana TAYEM Müdür Yardımcısı) sunumlar yaparak doğru su kullanımı, tarımsal sulamada su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması konularında bilgi aktardı.

Uygulamalar ve hedefler:

Eğitimde bitkilerin su ihtiyacına uygun sulama programlarının hazırlanması, modern sulama sistemlerinin doğru uygulanması ve damla sulama gibi su tasarrufu sağlayan yöntemlerin yaygınlaştırılması üzerinde duruldu. İhtiyaçtan fazla sulamanın önlenmesi ve doğru sulama zamanının belirlenmesi ile su kayıplarının azaltılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Programın genel amacı, üreticilerin sulama konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmak, su kaynaklarının korunmasını sağlamak ve tarımsal üretimde sürdürülebilir sulama uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Katılımcılara teorik sunumların yanı sıra pratik uygulama önerileri de aktarıldı.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, "DOĞRUSU ADANA" PROJESİ KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERE ETKİN VE VERİMLİ SULAMA YÖNTEMLERİ HAKKINDA EĞİTİM VERİLDİ.