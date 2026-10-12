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Kozan'da üç adrese operasyon: gömülü tüfekler ve 18 yıl cezası olan şüpheli yakalandı

Kozan'da üç adrese düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 8 av tüfeği (2'si gömülü), 122 fişek ve 6 kök skunk ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı, biri 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahip.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da üç adrese operasyon: gömülü tüfekler ve 18 yıl cezası olan şüpheli yakalandı

Kozan'da jandarmadan kapsamlı arama ve yakalama operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve yasa dışı ekim ile 6136 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen çalışmada Kozan ilçesinde belirlenen 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu kökleri tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda güvenlik güçleri tarafından 3 tabanca, bunlardan 2'si toprağa gömülü olmak üzere 8 av tüfeği, silahlara ait çeşitli çaplarda 122 fişek, 6 kök skunk/esrar bitkisi, 5 cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilenlerin detayları jandarma envanterine kaydedildi.

şüpheliler ve adli işlem:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, hakkında 4 ayrı suçtan verilen toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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