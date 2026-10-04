Kozan'da yağışta kayan otomobil sulama kanalına düştü: iki yaralı, bir sürücü refüje çıktı

Kozan'da yağışta kayan otomobil sulama kanalına düştü

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli yağışın kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Olay, Adana-Kozan kara yolu üzerinde meydana geldi.

Kaza ve kurtarma:

İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 01 BHZ 585 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi. Araçta sıkışan sürücü E.I. ile yolcu H.A., olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı ve her iki kişi de daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

refüje çıkan sürücü ve gözaltı:

Kazayı karşı şeritten izleyen diğer otomobilin sürücüsü U.A. ise dikkatini kaybederek refüje çıktı; bu araçta maddi hasar oluştu. Kazanın ardından U.A., eşini kazadan sorumlu tutarak tartışma başlattı ve eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazalarla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL, DEVLET SU İŞLERİ’NE AİT SULAMA KANALINA DÜŞTÜ. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZAYI KARŞI ŞERİTTEN GÖREN BAŞKA BİR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE PANİKLE REFÜJE ÇARPTI.