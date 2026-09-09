Kozinoğlu soruşturmasında yeni adım: Ümraniye mezarı açılacak

Kozinoğlu soruşturmasında feth-i kabir kararı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'na ilişkin soruşturmada yeni bir adım attı. Soruşturma kapsamında verilen 'feth-i kabir' kararıyla Kozinoğlu'nun mezarının açılması yolunda işlem başlatıldı.

soruşturmada gözaltılar ve şüpheliler:

Soruşturma sürecinde, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; bu kişilerden 10'u gözaltına alındı, bir şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu tespit edildi. Başsavcılık, soruşturmayı genişleterek delillerin tamamlanmasını amaçlıyor.

mezarın açılması ve örnekleme süreci:

Verilen karara göre önümüzdeki günlerde Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarının açılması bekleniyor. Açma işlemi sonrası uzman ekipler tarafından örnek alınacak ve bu örneklerin adli incelemeye gönderilmesi planlanıyor. Başsavcılık süreçle ilgili gelişmelerin ardından soruşturmaya devam edecek.

Eski MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nu soruşturmasında "feth-i kabir" kararı