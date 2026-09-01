Kredi üst limitleri güncellenmezse tarımda yatırım ve arazi piyasası durma noktasına gelir

Yüreğir Ziraat Odası başkanı Doğan'ın uyarısı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, artan tarımsal girdi maliyetleri ve yüksek kredi faizlerinin üreticinin finansmana erişimini zorlaştırdığını belirterek, kredi üst limitlerinin günün ekonomik şartlarına göre acilen yeniden düzenlenmesini istedi. Doğan, tarım sektöründe yatırımın bugünkü fiyatlarla yapıldığını vurguladı ve desteklerin reel şartlara göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Tarım arazilerinde alım-satımın durma noktasına gelmesi:

Doğan, tarla, bağ, sera ve bahçe fiyatlarının üç yıl öncesine göre daha düşük seviyelerde satışa çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadığına dikkat çekti. Üreticinin ekim-dikimden yeterli gelir elde edememesi, finansmana erişimin zorlaşması ve kredi faizlerinin yüksek seyretmesiyle alım gücünün gerilediğini söyledi. Sonuç olarak, ucuz krediye ve gerekli kredi limitine ulaşamayan çiftçinin yatırım yapamadığını ve bunun tarım arazilerinde piyasanın neredeyse durma noktasına gelmesine yol açtığını ifade etti.

Traktör ve işletme kredilerinde acil müdahale çağrısı:

Traktör finansmanına dair sıkıntılara işaret eden Doğan, sübvansiyonlu traktör yatırım kredisi üst limitinin 2 milyon TL olmasının günün piyasa koşullarında yetersiz kaldığını söyledi. Traktörün çiftçi için lüks değil üretim aracı olduğunu hatırlatan Doğan, üst limitlerin sabit kalmasının üreticiyi ya büyük öz kaynak aramaya ya da daha pahalı finansmana yönlendirdiğini, bunun da yatırımların ertelenmesine ve makine parkının yaşlanmasına neden olduğunu belirtti.

Doğan ayrıca üretimin sadece arazi ve makine yatırımlarından ibaret olmadığını; gübre, mazot, tohum, ilaç, sulama, elektrik, işçilik ve makine giderlerinin üreticinin yükünü artırdığını vurguladı. Resmi verilere atıfta bulunarak, Haziran 2026'da Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin yıllık artışının %32,06 olduğunu hatırlattı.

'Çiftçi Nefes Kredisi' talebi ve beklentiler:

Finansman sıkıntısı çeken üreticiler için bir çözüm önerisi sunan Doğan, borçlarını ödemekte zorlanan ancak üretime devam eden çiftçiler için düşük faizli, uzun vadeli ve hasat dönemine göre geri ödeme planı içeren bir 'Çiftçi Nefes Kredisi' uygulamasının acilen hayata geçirilmesini talep etti. Ayrıca Ziraat Bankası'nın tarımın finansmanında Türkiye için en önemli kuruluş olduğuna dikkat çekerek, sübvansiyonlu tarım kredilerinde üst limitlerin enflasyon oranında artırılmasını ve üreticinin uygun maliyetli finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını istedi.

Doğan, aksi takdirde ekonomik açıdan zor durumda olan çiftçinin dayanma gücünün azalacağını, piyasanın hareketsizliğinin süreceğini ve hükümetten üreticinin sorunları daha fazla büyümeden gerekli adımları atmasını beklediklerini belirtti.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, ARTAN TARIMSAL GİRDİ MALİYETLERİNE KARŞI ÇİFTÇİLERE KULLANDIRILAN KREDİ LİMİTLERİNİN YETERSİZ KALDIĞINI BELİRTEREK, KREDİ ÜST LİMİTLERİNİN GÜNÜN EKONOMİK KOŞULLARINA GÖRE ACİLEN GÜNCELLENMESİNİ İSTEDİ.