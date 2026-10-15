Kruvaziyer yolcuları Bodrum çarşısına ve kaleye yöneldi

Star Legend bodrum limanına yanaştı

Bahama bayraklı, 159 metre uzunluğundaki Star Legend kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port'a yanaştı. Gemide 277 yolcu ve 202 personel bulunduğu, geminin sabah 08.00'de Santorini Limanı'ndan geldiği ve akşam 22.00'de Kuşadası Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

ziyaretçi rotaları:

Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu öğrenildi. Limana yanaşan yolcular ilçe merkezine inerek Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı; bazıları Bodrum Kalesi'ni ziyaret ederken, diğerleri tarihi sokakları ve yöresel noktaları keşfetti.

yerel ekonomiye kısa vadeli katkı:

Çarşıdaki hareketlilik, kent merkezindeki turizm canlılığına doğrudan katkı sağladı. Kısa süreli karaya çıkışlar esnaf ve turizm işletmeleri için önemli bir canlanma yaratırken, ziyaretçiler de ilçenin tarihi ve turistik noktalarını görme imkânı buldu.

KRUVAZİYER GEMİSİYLE BODRUM’A GELEN TURİSTLER ÇARŞIYA VE KALEYE AKIN ETTİ