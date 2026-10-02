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KTO'dan kagutim next pro ile AB destekli dönüşüm hamlesi

Kayseri Ticaret Odası'nın KAGUTİM NEXT Projesi, ENHANCER PRO programı kapsamında Avrupa Birliği'nden doğrudan mali destek almaya hak kazandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

KTO'dan kagutim next pro ile AB destekli dönüşüm hamlesi

KTO'nun AB destekli hamlesi:

Kayseri Ticaret Odası (KTO), kentteki ticaret, ihracat ve girişimcilik kapasitesini güçlendirme hedefiyle hazırladığı KAGUTİM NEXT Projesi ile uluslararası değerlendirmeleri başarıyla tamamlayarak ENHANCER PRO Yerel Ortak Kullanım Tesisi Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği'nden doğrudan finansal destek almaya hak kazandı. Bu destek, KTO'nun üyelerine uluslararası kaynak aktarma kapasitesinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

kagutim next hangi imkânları sunacak:

Proje kapsamında KAGUTİM'in ortak kullanım altyapısı ve hizmet kalitesi üst seviyeye taşınacak. Sağlanacak fonla ürünlerin ticarileştirilmesi, iş modeli geliştirme, doğru fiyatlandırma, satış ve pazarlama süreçlerine yönelik uzman danışmanlık ve mentörlük hizmetleri verilecek. İhracata başlamak veya mevcut pazar payını büyütmek isteyen işletmelere yönelik olarak hedef pazar analizi, uluslararası satış stratejileri ve e-ihracat altyapısı desteği sağlanacak.

Ayrıca katılımcı firmaların deneyimli iş insanları, sektör temsilcileri ve potansiyel iş ortaklarıyla doğrudan temas kurması hedefleniyor. Proje, farklı girişimci grupları arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirirken kadın ve genç girişimcilerin ticarete aktif katılımını teşvik edecek özel faaliyetleri de barındırıyor.

kto'nun hedefleri ve sürdürülebilirlik vurgusu:

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, elde edilen desteği değerlendirirken, kurumun üyelerinin sahadaki ihtiyaçlarını uluslararası hibe mekanizmelerine taşıma vizyonuna dikkat çekti. Gülsoy, Kayseri'nin üretim gücünü "daha güçlü satışlara, yeni pazarlara ve kalıcı iş bağlantılarına" dönüştürme hedefini vurguladı ve eğitim, danışmanlık ile sektör deneyimi ve iş görüşmelerinin birbirini tamamlayacağını belirtti.

Başkan Gülsoy ayrıca, projenin resmi sözleşme hazırlık sürecinin yürütüldüğünü bildirerek, KAGUTİM aracılığıyla oluşturulacak yapının Kayseri iş dünyasına kesintisiz hizmet sunacak şekilde sürdürülebilir olmasının amaçlandığını söyledi. KTO, şehirdeki KOBİ'lerin ve girişimcilerin öğrendiklerini işletmelerinde uygulayarak somut ticari sonuçlar elde etmelerini sağlama yönünde adımlar atmayı sürdürecek.

Bu gelişme, KTO'nun uluslararası fon ve hibe mekanizmalarını yerel ekonomik ihtiyaçlarla eşleştirerek kent ekonomisine doğrudan katkı sağlama yaklaşımının yeni bir örneğini oluşturuyor. Sağlanan kaynakla hayata geçirilecek faaliyetlerin kısa ve orta vadede Kayseri'nin ihracat ve rekabet gücüne olumlu yansıması bekleniyor.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO), ŞEHRİN TİCARET, İHRACAT VE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİ KÜRESEL LİGE...

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO), ŞEHRİN TİCARET, İHRACAT VE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİ KÜRESEL LİGE TAŞIYACAK STRATEJİK ADIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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