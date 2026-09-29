Küçük adımlarla kalbinizi koruyun: uzman uyarısı

Erzurum Şehir Hastanesi'nden uyarı:

Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği asistan doktoru Fikret Sefa Yağış, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp ve damar sağlığını korumaya yönelik günlük yaşamda yapılabilecek basit ama etkili adımları açıkladı. Yağış, kronik hastalık riskini azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için bireysel değişikliklerin önemine dikkat çekti.

beslenmede öncelikler:

Yağış, beslenmede doymuş yağların yerine doymamış yağların tercih edilmesini önerdi; tereyağı yerine zeytinyağı gibi seçeneklerin kullanılmasının kalp dostu olduğunu belirtti. Ayrıca kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin sınırlandırılması ve meyve-sebze ağırlıklı, dengeli bir Akdeniz tipi beslenme alışkanlığının günlük yaşama geçirilmesinin altını çizdi.

hareket ve yaşam alışkanlıkları:

Beslenme tek başına yeterli değil; fiziksel aktivitenin de hayati rol oynadığını vurgulayan Yağış, haftada 150 ila 300 dakika hafif yoğunlukta egzersiz yapılmasını önerdi. Bunun yanı sıra tütün ürünleri ve alkol kullanımından uzak durmanın, yeterli uyku, etkin stres yönetimi ve düzenli sağlık kontrollerinin kalp ve damar sağlığında önemli etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Yağış, bu önerilerin günlük hayata küçük ve sürdürülebilir adımlarla entegre edilmesinin uzun vadede kalp sağlığını koruyacağını belirterek, bireyleri rutin hekim kontrollerine ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına teşvik etti.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ ASİSTAN DOKTORU FİKRET SEFA YAĞIŞ