Estetik beklentilerde yapay zekanın etkisi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, estetik operasyon planlayan bazı kişilerin yapay zekayla üretilmiş gençleştirilmiş ve güzelleştirilmiş fotoğraflarla kliniklere başvurduğunu belirtti. Bu görsellerin hastaların beklentilerini şekillendirdiğini ancak gerçeği yansıtma konusunda sınırlılıkları bulunduğunu vurguladı.

"Yapay zekanın oluşturduğu görüntüler gerçekçi değil, hayali bir beklenti. İnsanlar ameliyat sonrasında bu fotoğraflardaki gibi olmayı beklememeli" diyen Akbaş, bu tip görüntülerin hastalarda yanıltıcı umutlar yaratabileceğini ifade etti.

yapay zekanın anatomik sınırlılıkları:

Akbaş, yapay zekanın eğlence veya fikir edinme amacıyla kullanılabileceğini ancak kesin bir sonuç beklentisine dönüşmemesi gerektiğini söyledi. "Her insanın derisinin, kemik yapısının, genetik özelliklerinin ve dokularının iyileşme mekanizmalarının birbirinden farklı olduğunu unutmamak gerekiyor" uyarısında bulundu. Buna göre, yapay zeka tarafından üretilen görüntüler insan anatomisini ve kişiye özgü doku özelliklerini tam olarak yansıtmayabilir.

cerrahın hedefi ve gerçekçi beklentiler:

Plastik cerrahide asıl hedefin kişinin kendi anatomik özellikleri gözetilerek en uygun sonucu elde etmek olduğunu belirten Akbaş, cerrahın planlamasında mevcut doku yapısı, cilt kalitesi, genetik faktörler ve iskelet oranlarının öncelikli olduğunu söyledi. "Bir plastik cerrahın amacı, kişinin mevcut doku yapısını, cildini, genetik özelliklerini ve iskelet oranlarını dikkate alarak olabileceğinin en iyisini ortaya çıkarmaktır".

Akbaş, gerçekçi beklentilerin önemine dikkat çekerek, aksi takdirde operasyon sonrası hayal kırıklıkları yaşanabileceğini ve yapay zekanın araç olmaktan çıkarak hayal kırıklığı kaynağına dönüşebileceğini kaydetti. Özellikle yüz gençleştirme ameliyatı düşünen kişilere, yapay zekadan elde edilen görüntüler konusunda sağduyulu ve gerçekçi olmalarını tavsiye etti.

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. HAYATİ AKBAŞ