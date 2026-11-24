Çiçekçilere yoğun talep:

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Alıcılar arasında buket ve aranjmanların yanı sıra orkide, antoryum ve guzmanya gibi saksı çiçeklerine rağbet dikkat çekiyor. Hazır paket ve toplu alımlara yönelik seçeneklerin yanı sıra kalıcı olduğu düşünülen saksı çiçekleri, hediye tercihinde öne çıktı.

Tercihler ve fiyat aralıkları:

Çiçekçiler, buket ve aranjman fiyatlarının bin ila 3 bin lira, saksı çiçekleri içinse bin lirayla 4 bin lira arasında değiştiğini bildiriyor. Bu aralıklar, kullanılan malzeme, tasarım ve bitki türüne göre farklılaşıyor.

Konya Çiçekçiler Odası Başkanı İbrahim Dikici, 'Tabii şimdi biraz talep fazla. Çeşitlerimiz de var buket aranjman mesela toplu şekilde. Saksı çiçeklerinden de antoryum, guzmanya, orkide çeşitlerimiz var. Hazırlığımızı yaptık. Yani herkese yetişebilecek şekilde kapasitemiz de var. Öğretmenler Günü biraz tabii yoğun geçiyor. Yani yüzde 60, yüzde 70 tabii internet üzerinden oluyor. Millet çok alıştı. Okul aile birliği olarak alınıyor, öğrenci pek gelmiyor. Daha çok anne baba ağırlıklı. Kimi saksı çiçeği kalıcı olsun diyor. Mesela çiçeğin tazeleği zaten görünüşünden belli olur. Yani normal buket istersek bin ila 3 bin arası, saksı çiçekleri de bin lirayla 4 bin liraya kadar çeşitlerimiz var. Her bütçeye uygun' diye konuştu.

Satış kanallarında internetin payının yüksek olduğu, alımların sıkça okul aile birlikleri veya ebeveynler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Çiçekçiler yılın bu dönemine özel hazırlık yaparak talebi karşılamaya çalışıyor ve farklı bütçelere uygun seçenekler sunduklarını vurguluyorlar.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇİÇEKÇİLERDE YOĞUNLUK OLUŞURKEN, ÖĞRETMENLERE ÇİÇEK HEDİYE ETMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR EN ÇOK ORKİDE, ANTORYUM VE GUZMANYA GİBİ SAKSI ÇİÇEKLERİNE İLGİ GÖSTERİYOR