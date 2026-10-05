Küçükbaş sürülerinde mavi dil alarmı

Mavi dil hastalığı uyarısı:

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde, koyun ve keçilerde görülen mavi dil hastalığına karşı üreticiler uyarıldı. Hastalık virüs kaynaklı olup, özellikle koyunlarda daha ağır seyredebiliyor. Enfekte hayvanlardan kan emen sinekler aracılığıyla sürü içinde yayılma riski bulunuyor.

Belirtiler ve bulaşma:

Hastalığın en belirgin bulguları arasında dil ve ağız bölgesinde morarma ve şişme yer alıyor. Ayrıca hayvanlarda ateş, dudaklarda değişiklik, ağız çevresinde yaralar, topallık ve yavru atma gibi tablolar görülebiliyor. Uzmanlar, özellikle Merinos ırkı koyunların hastalığa karşı daha hassas olabileceğine dikkat çekiyor. Bulaşma, enfekte hayvanlardan kan emen sineklerle gerçekleştiği için mevsimsel ve çevresel faktörler yayılma riskini artırabiliyor.

Korunma ve yapılması gerekenler:

Hastalığın doğrudan bir tedavisi bulunmadığından korunma önlemleri öncelikli. Aşılama, sinek mücadelesi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve gerekli durumlarda karantina uygulamaları hastalığın yayılmasını önlemede kilit rol oynuyor. Aşılama uygulamaları hayvanın yaşı, gebelik durumu ve bölgedeki hastalık riski gözetilerek, veteriner hekimin değerlendirmesi ve resmi veteriner sağlık programları doğrultusunda yapılmalıdır.

Yetiştiricilere sürülerini düzenli olarak kontrol etmeleri, kuşkulu vaka tespitinde zaman kaybetmeden veteriner ile iletişime geçmeleri ve kayıt tutmaları tavsiye ediliyor. Dil veya ağız bölgesinde morarma ve şişme, ateş, ağız yarası, topallık ya da genel durum bozukluğu fark eden hayvanlar için acil muayene gereklidir.

KOYUN YETİŞTİRİCİLERİNE "MAVİ DİL" HASTALIĞI UYARISI