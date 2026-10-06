Küçükçekmece'den Yaşar Kemal'e vefa dolu kültür sanat sezonu

Küçükçekmece'de Yaşar Kemal adıyla sezon açılışı

Küçükçekmece Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu'nu Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal anısına, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıyor. Yaşamının bir dönemini ilçenin Menekşe semtinde geçiren ve kentin hafızasında iz bırakan usta kalem Yaşar Kemal, bir yıl boyunca ilçede birbirinden farklı etkinliklerle anılacak.

Açılış programında neler olacak:

Açılış programında, Yaşar Kemal'i anlatan eserlerden oluşan karma sergi ve "Yaşar Kemal’in Menekşesi" belgeselinin ilk gösterimi yer alacak. Gösterimin ardından gazeteci ve belgeselci Nebil Özgentürk sanatseverlerle bir araya gelecek. Programda ayrıca ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Levent Ülgen ile usta oyuncu Cezmi Baskın Yaşar Kemal'in sanatı ve yaşamı üzerine ilham veren bir sohbet gerçekleştirecek. Açılış programının finalinde ise Anadolu müziğinin güçlü yorumcularından Cengiz Özkan orkestrasıyla sahne alacak.

Başkan Çebi'den sanatseverlere davet:

Programa ev sahipliği yapacak olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yaşar Kemal bir dönem Menekşe’de yaşadı, bu kentin sokaklarından geçti, Küçükçekmece’nin havasını soludu. Dolayısıyla Yaşar Kemal yalnızca edebiyatımızın değil, Küçükçekmece’nin kent hafızasının da bir parçası. Biz de bu bağı yeniden hatırlatmak ve onun büyük mirasını yeni kuşaklarla buluşturmak istedik. Küçükçekmece’den geçen büyük ustanın izini, yine Küçükçekmece’de geleceğe taşımak istiyoruz. Tüm sanatseverlerimiz Yaşar Kemal Kültür Sanat Sezonu açılış programımıza davetlidir" diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 2026-2027 KÜLTÜR SANAT SEZONU’NU TÜRK EDEBİYATININ USTA KALEMİ YAŞAR KEMAL’İN ADIYLA, CENNET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE AÇIYOR. YAŞAMININ BİR DÖNEMİNİ KÜÇÜKÇEKMECE’NİN MENEKŞE SEMTİNDE GEÇİREN VE KENTİN HAFIZASINDA İZ BIRAKAN USTA KALEM YAŞAR KEMAL, BİR YIL BOYUNCA İLÇEDE BİRBİRİNDEN FARKLI ETKİNLİKLERLE ANILACAK.