Dolar 49,1768 +0,13%
Euro 55,3068 +0,29%
Bist 12.374,11 -0,56%
Altın Gram 6.589,42 +0,26%
EUR/USD 1,1245 +0,19%
Brent Petrol 99,82 -0,50%
--°

Küçükçekmece'den Yaşar Kemal'e vefa dolu kültür sanat sezonu

Küçükçekmece Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu'nu Yaşar Kemal anısına Menekşe bağlarına gönderme yaparak açıyor; yıl boyu sergi, belgesel ve dinletiler düzenlenecek.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Küçükçekmece'den Yaşar Kemal'e vefa dolu kültür sanat sezonu

Küçükçekmece'de Yaşar Kemal adıyla sezon açılışı

Küçükçekmece Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu'nu Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal anısına, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıyor. Yaşamının bir dönemini ilçenin Menekşe semtinde geçiren ve kentin hafızasında iz bırakan usta kalem Yaşar Kemal, bir yıl boyunca ilçede birbirinden farklı etkinliklerle anılacak.

Açılış programında neler olacak:

Açılış programında, Yaşar Kemal'i anlatan eserlerden oluşan karma sergi ve "Yaşar Kemal’in Menekşesi" belgeselinin ilk gösterimi yer alacak. Gösterimin ardından gazeteci ve belgeselci Nebil Özgentürk sanatseverlerle bir araya gelecek. Programda ayrıca ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Levent Ülgen ile usta oyuncu Cezmi Baskın Yaşar Kemal'in sanatı ve yaşamı üzerine ilham veren bir sohbet gerçekleştirecek. Açılış programının finalinde ise Anadolu müziğinin güçlü yorumcularından Cengiz Özkan orkestrasıyla sahne alacak.

Başkan Çebi'den sanatseverlere davet:

Programa ev sahipliği yapacak olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yaşar Kemal bir dönem Menekşe’de yaşadı, bu kentin sokaklarından geçti, Küçükçekmece’nin havasını soludu. Dolayısıyla Yaşar Kemal yalnızca edebiyatımızın değil, Küçükçekmece’nin kent hafızasının da bir parçası. Biz de bu bağı yeniden hatırlatmak ve onun büyük mirasını yeni kuşaklarla buluşturmak istedik. Küçükçekmece’den geçen büyük ustanın izini, yine Küçükçekmece’de geleceğe taşımak istiyoruz. Tüm sanatseverlerimiz Yaşar Kemal Kültür Sanat Sezonu açılış programımıza davetlidir" diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 2026-2027 KÜLTÜR SANAT SEZONU’NU TÜRK EDEBİYATININ USTA KALEMİ YAŞAR...

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 2026-2027 KÜLTÜR SANAT SEZONU’NU TÜRK EDEBİYATININ USTA KALEMİ YAŞAR KEMAL’İN ADIYLA, CENNET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE AÇIYOR. YAŞAMININ BİR DÖNEMİNİ KÜÇÜKÇEKMECE’NİN MENEKŞE SEMTİNDE GEÇİREN VE KENTİN HAFIZASINDA İZ BIRAKAN USTA KALEM YAŞAR KEMAL, BİR YIL BOYUNCA İLÇEDE BİRBİRİNDEN FARKLI ETKİNLİKLERLE ANILACAK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kampüs çıkış saatleri çakışınca öğrenciler ulaşımda mağdur oldu
images

Meram’da raftan kasaya tüketici hakları zabıta denetiminde
images

Stresin etkilerini azaltmanın beslenme ve yaşam tarzı yolları
images

Gebze terminali çevresinde 48 milyon liralık kavşak ve ulaşım düzenlemesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bingöl'de jandarmadan geniş çaplı bir haftalık operasyon

Adana merkezli Yıkamacılar çetesine eş zamanlı baskın: 102 gözaltı

Mersin soruşturmasında gözaltı dalgası: 34 şüpheli, Vahap Seçer dahil cezaevine gönderildi

Saimbeyli'de babadan kalan aşılarla verime geçen sumak, kilosu 800-900 TL'ye alıcı buluyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip