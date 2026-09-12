kudaka 166. yönetim kurulu toplantısı erzincan’da gerçekleşti

kudaka 166. yönetim kurulu Erzincan'da toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 166. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yönelik öncelikler kapsamlı şekilde ele alındı.

toplantıya katılan yetkililer:

Toplantıya Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin katıldı. Katılımcılar, bölgenin mevcut durumunu ve öncelikli sektörel ihtiyaçları değerlendirdi.

projeler, destekler ve kararlar:

Toplantıda öncelikle Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 uygulaması kapsamında sunulan yatırım projeleri masaya yatırıldı. Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projelerin programın bir sonraki aşaması olan komite değerlendirmesine sunulmasına karar verdi.

Ayrıca 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Aziziye Belediyesi, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ve Bayburt Belediyesi tarafından sunulan üç proje değerlendirildi. Yönetim Kurulu, başarılı bulunan bu projelere toplam 4 milyon 329 bin TL destek tahsis edilmesini kararlaştırdı.

Bu desteklerin amacı, bölgede planlanan yatırımların teknik ve ekonomik açıdan daha sağlam değerlendirilebilmesini sağlamak ve yatırım kararlarını veriye dayalı olarak güçlendirmektir. Karar metninde fizibilite çalışmalarının yatırımcıya ve kamu planlamasına yol gösterici olması vurgulandı.

bölgesel öncelikler ve dönüşüm:

Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca turizm altyapısının güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bölgesel rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejiler değerlendirildi. Yeşil ve dijital dönüşüm başlıkları ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda atılacak adımların planlanması gündemde yer aldı.

Toplantı, KUDAKA'nın Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde yatırım çekme, altyapı geliştirme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyecek kararlarla sonlandırıldı.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) 166. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, YÖNETİM KURULU DÖNEM BAŞKANI ERZİNCAN VALİSİ DOÇ. DR. HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA ERZİNCAN VALİLİĞİ TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.