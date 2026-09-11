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KUDAKA: iller arası koordinasyonla bölgesel dönüşümü hızlandırma hedefi

KUDAKA'nın 166. Yönetim Kurulu Erzincan'da toplandı; yatırım, turizm ve yeşil-dijital dönüşüm öncelikleri görüşüldü, iller arası koordinasyon vurgulandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Berk Doğan

KUDAKA: iller arası koordinasyonla bölgesel dönüşümü hızlandırma hedefi

KUDAKA 166. Yönetim Kurulu toplantısı Erzincan'da yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 166. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi ve KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

toplantıda öne çıkan konular:

Gündemde bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yönelik çok yönlü başlıklar yer aldı. Katılımcılar yatırım, turizm, yeşil ve dijital dönüşüm, uluslararası işbirlikleri ve önümüzdeki döneme yönelik stratejik planlamalar üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Toplantı, bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesine dönük somut adımlar ile bu alanlarda koordineli çalışma ihtiyacını ortaya koydu.

yönetimden iller arası işbirliği vurgusu:

Hamza Aydoğdu toplantıda, üretim kapasitesini artıracak ve istihdama katkı sağlayacak projelerin önemine dikkat çekti. Aydoğdu, bölgenin yerel potansiyelinin etkin kullanımının ancak iller arasındaki işbirliği ve koordinasyon ile mümkün olacağını belirtti. Katılımcılar, kaynakların etkin kullanımı, teknik destek mekanizmaları ve ortak projelerle sinerji oluşturulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Toplantıda görüşülen gündem maddeleri doğrultusunda çeşitli kararlar alındı. Yönetim kurulunda alınan kararların üç il ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunularak, uygulama aşamasında kurumlar arası eşgüdümün sürdürüleceği vurgulandı.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSININ (KUDAKA) 166. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, ERZİNCAN VALİSİ VE...

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSININ (KUDAKA) 166. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, ERZİNCAN VALİSİ VE KUDAKA YÖNETİM KURULU DÖNEM BAŞKANI SAYIN HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA, ERZİNCAN VALİLİĞİ TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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