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Kudüs ile Erzurum arasında Osmanlı arşivinden ticaret izi

Hicri 1259 tarihli Osmanlı hükmü, Kudüs ve Erzurum'daki Fransız tüccarların işlerini takip eden iki görevli için yerel makamlara kolaylık sağlanmasını emrediyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kudüs ile Erzurum arasında Osmanlı arşivinden ticaret izi

Osmanlı arşivinde yeni bir ticari kayıt

Araştırmacı Taner Özdemir tarafından gün yüzüne çıkarılan Osmanlı arşiv belgesi, Erzurum’un XIX. yüzyıldaki ticari hayatına dair önemli bir kayıt sunuyor. Belge, Hicri 1259 tarihli bir hükme işaret ediyor ve hükmün, Kudüs ile Erzurum arasında hareket eden Fransız tüccarların işlerini takip etmek üzere görevlendirilen iki kişiye ilişkin idari kolaylık talep ettiğini ortaya koyuyor.

Kudüs ve Erzurum aynı hükümde:

Hükümde adı geçen Mösyö Zaptivi ve Mösyö Caksı için, Kudüs Mutasarrıflığına ve Erzurum naibine gerekli kolaylığın gösterilmesi isteniyor. Metin, bu iki şehrin aynı resmi düzenleme içinde anılmasının yanı sıra, söz konusu kişilerin farklı Osmanlı merkezlerindeki ticari faaliyetlerle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Belge böylece yabancı tüccarların faaliyetlerini takip eden görevlilerin Osmanlı idari sistemi içinde resmî muhataplar olarak yer aldığını belgelemektedir.

Erzurum’un ticaret tarihine yeni bir pencere:

Taner Özdemir, belgeyi değerlendirirken Hicri 1259 tarihinin Miladi takvimde yaklaşık 1843-1844 yıllarına karşılık geldiğini ve bu dönemin Osmanlı'nın Avrupa ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerinin yoğunlaştığı bir aşamaya denk düştüğünü vurguluyor. Özdemir, belgeyi Erzurum’un sadece İran, Kafkasya ve Rusya bağlantılarıyla değil, aynı zamanda Avrupa tüccarlarıyla kurduğu ilişkiler bağlamında da okunması gerektiğinin kanıtı olarak nitelendiriyor.

Belgede tüccarların işlerine bakan kişilerin isimlerinin açıkça yer alması ve yerel makamlara doğrudan talimat gönderilmesi, konunun merkezi kayıtlarına geçtiğini gösteriyor. Araştırmacı, bu düzenlemenin yaklaşık 180 yıl önce yabancı tüccarların bölgedeki hareketliliğinin resmi düzeyde izlendiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Metin, Erzurum’un coğrafi konumunun sağladığı avantajı yeniden hatırlatırken, şehrin ticari geçmişini sadece savaş ve siyaset ekseninde değil, ticaret ağları ve tüccar ilişkileri üzerinden de okumaya davet ediyor. Arşivlerde ortaya çıkan her yeni belge, şehir tarihine dair yeni ayrıntılar sunuyor ve araştırmacılar için kaynak değerini artırıyor.

Sonuç olarak Hicri 1259 tarihli hüküm, Kudüs, Erzurum ve Fransız tüccarlar arasındaki ticari hareketliliğe dair somut bir kayıt olarak öne çıkıyor ve Erzurum’un XIX. yüzyıldaki ticaret hayatının farklı boyutlarına ışık tutuyor.

HİCRİ 1259 TARİHLİ OSMANLI HÜKMÜ, KUDÜS VE ERZURUM’A GELİP GİDEN FRANSIZ TÜCCARLARIN TİCARİ...

HİCRİ 1259 TARİHLİ OSMANLI HÜKMÜ, KUDÜS VE ERZURUM’A GELİP GİDEN FRANSIZ TÜCCARLARIN TİCARİ İŞLERİNİ TAKİP ETMEK ÜZERE GÖREVLENDİRİLEN MÖSYÖ ZAPTİVİ VE MÖSYÖ CAKSI İÇİN YEREL MAKAMLARA KOLAYLIK TALİMATI VERİLDİĞİNİ ORTAYA KOYDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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