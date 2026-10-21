Kula'da ihtiyaçları yerinde dinleyen Dutlulu: eğitimden altyapıya ve yangınla mücadeleye destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kula ilçesindeki programında eğitim, sosyal destek, ulaşım yatırımları ve yangınla mücadele gündemlerini kapsayan bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde gören Dutlulu, vatandaşların taleplerini dinledi ve ilgili birimlerle değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimde ihtiyaçlar ve okul ziyareti:

Programına Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretiyle başlayan Başkan Dutlulu, okul müdürü Ahmet Ali Okumuş ile bir araya geldi. Okulun mevcut durumu, ihtiyaçları ve eğitim alanında yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alan Dutlulu, öğretmenler ve yöneticilerle yapılabilecek destekleri değerlendirdi. Görüşmelerde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik talepler ele alındı.

Yangın mağduru aile ve esnafla yüz yüze görüşmeler:

Dutlulu, Seyitali Mahallesi 184. Sokak'ta meydana gelen yangında evi zarar gören ailenin yanında oldu ve hayatını kaybeden Metin Balcı'nın yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Yangın sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Balcı’nın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Dutlulu, ailenin ihtiyaçlarını dinleyerek Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak mağduriyetin giderilmesi için gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

Ayrıca Kula sanayi bölgesinde esnafla bir araya gelen Dutlulu, işletme sahiplerinin taleplerini ve önerilerini dinledi. Bölgedeki yol yapım çalışmalarının son durumunu yerinde inceleyen Başkan, esnafın ulaşım ve altyapı beklentilerini not aldı. Program kapsamında ilçede yapımı süren düğün salonu inşaatında da incelemelerde bulunuldu ve projenin ilerleyişi değerlendirildi.

Ulaşım yatırımları ve asfalt hazırlıkları:

Ulaşım gündeminde 2. ve 3. etap TOKİ konutlarının bulunduğu bölge ile Kula Devlet Hastanesi çevresi ön plana çıktı. Dutlulu, hastaneden eski Selendi yoluna bağlanan güzergâhtaki durumu yerinde inceleyerek, önümüzdeki yıl yapılması planlanan asfaltlama çalışmaları ve TOKİ girişinde öngörülen kavşak düzenlemesini değerlendirdi. Toplantılarda trafik akışı, ulaşım ihtiyaçları ve yol güvenliği üzerine ilgili birimlerle görüş alışverişi yapıldı.

Başkanın açıklamalarına göre planlanan asfalt çalışmaları, hem TOKİ sakini vatandaşların hem de hastaneye ulaşanların ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Yapılacak düzenlemelerin trafik güvenliğine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Kırsal mahallelere yangın söndürme tankerleri teslim edildi:

Program kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliğini de ziyaret eden Dutlulu, İtfaiye Amiri Vehbi Koç ve itfaiye personeliyle görüştü. Mahalle muhtarlarının katıldığı törende kırsal mahallelere hibe edilen yangın söndürme tankerleri muhtarlara teslim edildi.

Teslim edilen tankerlerle kırsal bölgelerde ilk müdahalenin hızlandırılması ve yangınlarla mücadelede yerel kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Dutlulu'nun Kula programı, eğitim, sosyal destek, altyapı ve yangınla mücadele başlıklarında yerel ihtiyaçlara yönelik adımların atıldığını göstermesi açısından öne çıktı.

KULA PROGRAMI KAPSAMINDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI KULA İTFAİYE AMİRLİĞİNİ DE ZİYARET EDEN DUTLULU, İTFAİYE AMİRİ VEHBİ KOÇ VE İTFAİYE PERSONELİYLE GÖRÜŞTÜ.