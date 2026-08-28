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Kültürpark 90 yaşında: Cumhuriyetin kent idealinin izleri sergide

Kültürpark 90 yaş sergisi 5 Eylül’de Pakistan Pavyonu’nda açılıyor; 1922 yangınından bu yana parkın mimari, kültürel ve toplumsal dönüşümü anlatılıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültürpark 90 yaşında: Cumhuriyetin kent idealinin izleri sergide

Kültürpark'ın kuruluşu ve cumhuriyet idealinin yansımaları:

İzmir’in simge mekânlarından olan Kültürpark, 1922 Büyük Yangını’nın ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinin ve Cumhuriyet döneminin kent idealinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından hazırlanan "Kültürpark 90 Yaşında" sergisi, bu dönüşümün izlerini, kentin sosyal ve mekânsal dokusundaki etkileriyle birlikte ele alıyor.

Sergi, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kent yaşamındaki rolünü, parkın ekonomik ve toplumsal hayata kattığı hareketliliği ve fuarın geniş kitlelere ulaşan modernleşme deneyimini vurguluyor. Parkın kurulduğu günden bu yana barındırdığı hayvanat ve botanik bahçeleri, müzeler, pavyonlar ve spor tesisleri serginin merkezinde yer alıyor; bu işlevler, Cumhuriyet’in bilim, eğitim ve ilerleme anlayışının mekâna nasıl yansıdığını gösteriyor.

Serginin içeriği ve mimari vurgular:

Sergide yer alan arşiv belgeleri, dönem fotoğrafları, basılı materyaller ve görsel-işitsel uygulamalar, Kültürpark’ın 90 yıllık izini takip etmeye olanak tanıyor. Özellikle 1930’lu yıllarda modern mimarlığın yalın dilinde tasarlanmış pavyonlar, girişler ve kalıcı yapılar serginin önemli odak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Parkın özgün planları ve uygulama çizimlerinden hareketle hazırlanan üç boyutlu dijital modellerin ölçekli maketleri, günümüze ulaşmayan ya da değişime uğrayan yapıları yeniden görünür kılıyor. Bu sunumlar, ziyaretçilere hem mimari hem de toplumsal hafıza açısından Kültürpark’ın evrimine dair somut bir perspektif sunuyor.

Sergi deneyimi ve kent belleği:

"Kültürpark 90 Yaşında" sergisi, 5 Eylül tarihinde Kültürpark Pakistan Pavyonunda açılıyor ve 31 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, yalnızca parkın kuruluş öyküsünü anlatmakla kalmayıp, İzmir’in kentsel dönüşümündeki belirleyici rolünü ve Kültürpark’ın kuşaklar boyunca toplumsal yaşamda üstlendiği işlevleri ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Gençlerden yaşlılara, araştırmacılardan kent meraklılarına kadar geniş bir izleyici profiline hitap eden sergi, Kültürpark’ı kent hafızasının canlı bir parçası olarak yeniden okumaya davet ediyor. Küratörlüğünü Aybala Yentürk, genel koordinatörlüğünü ise Dr. Serhan Kemal Saygının üstlendiği çalışma, APİKAM ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi iş birliğiyle ziyaretçiye sunuluyor.

&quot;KÜLTÜRPARK 90 YAŞINDA&quot; SERGİSİ, KÜLTÜRPARK’IN DOĞUŞ ÖYKÜSÜNÜ VE KURULUŞ FELSEFESİNİ YENİDEN ELE...

"KÜLTÜRPARK 90 YAŞINDA" SERGİSİ, KÜLTÜRPARK’IN DOĞUŞ ÖYKÜSÜNÜ VE KURULUŞ FELSEFESİNİ YENİDEN ELE ALIRKEN, İZMİR’İN DÖNÜŞÜMÜNDEKİ BELİRLEYİCİ ROLÜNÜ, KENT YAŞAMINDA BIRAKTIĞI İZLERİ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN SÜREKLİLİĞİNİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURMAYI AMAÇLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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