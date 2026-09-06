Kültürpark'ta 95'inci İzmir fuarı sanat ve eğlenceyi aynı anda sunuyor

İzmir Enternasyonal Fuarı 95’inci kez kapılarını açtı

Bu yıl 95’inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağırlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından organize edilen fuar; ana sponsor Folkart ve etkinlik sponsoru Migros destekleriyle 13 Eylül’e kadar açık kalacak. Fuar, her gün 16.00-23.00 saatleri arasında gezilebiliyor ve açılış gününden itibaren İzmirlilerden yoğun ilgi topluyor.

çim konserleri ve yaz programı:

Fuar akşamlarının geleneği Çim Konserleri, açılışı Emir Can İğrek ile yaptı. Migros sponsorluğunda gerçekleşen ilk gece sanatçı, sevilen şarkılarını fuar ziyaretçileriyle paylaştı. Programda sırayla sahne alacak isimler şöyle: 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman, 12 Eylül Semicenk. Müzik etkinlikleri, fuar boyunca yaz akşamlarına hareket katacak.

sergiler ve kültür alanları:

Kültür ve sanat programının merkezinde, Nâzım Hikmet üzerine hazırlanan ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi sergisi bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, Folkart yapımcılığında Atlas Pavyonu'nda açılan sergi; küratör M. Melih Güneş ve tasarımcı Ömer Durmaz imzasını taşıyor. Yaklaşık 2.125 metrekare alanda, fuaye dahil 15 salonda kurulan sergi, 15 Ocak 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kültürpark’ın kuruluşunun 90. yılına adanan Kültürpark 90 Yaşında sergisi Pakistan Pavyonu’nda, 31 Aralık 2026’ya dek açık kalırken; Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nde Sanatın Durakları - Hüseyin Terzioğlu Koleksiyonu 21 Ağustos-21 Eylül 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Eski Göl Gazinosu’nda yer alan İzmir Mutfak Müzesi’nin "Açılışa Doğru" sergisi ise fuar süresince 12.00-23.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

gençlik, çocuk ve deneyim alanları:

Fuar alanında tematik düzenlemeler ziyaretçilere çeşitlilik sunuyor. Gençlik Alanı teknoloji, spor ve eğlenceyi bir araya getirirken; Dijital XOXO, Smoothie Bike, Run Challenge, Slot Car, Human Claw Machine, Dijital Grafiti, Robot Basket ve Robo Surfer gibi etkinlikler gençlerin yoğun ilgisini çekti. Çocuklara özel alanlarda ise çizgi kahramanlar ve maskot etkinlikleri, tematik oyun alanları ve interaktif aktiviteler gün boyu devam ediyor. Fuarda Şirinler, Maşa ile Koca Ayı, Robocar Poli, Jurassic Age, Gupi ve Kucho gibi karakterler minik ziyaretçilerle buluştu.

Gıda Alanı, göl çevresinde farklı mutfak kültürlerinden lezzetleri bir araya getirerek fuarın sosyal buluşma noktalarından biri haline geldi. Ticari stantlar ve deneyim alanlarıyla kurulan yerleşim planı, ziyaretçilerin gün boyunca hareketli kalmasını sağlıyor.

kurumlar, etkinlikler ve yarışmalar:

Fuarda belediyeler hizmetlerini stantlarda tanıtırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Standı İlber Ortaylı Kütüphanesi önündeki alanda dikkat çeken duraklardan biri oldu. İZELTAŞ Etkinlik Alanı ustalık ve beceri atölyeleriyle, Red Bull ise Karton Tekne etkinlikleri, atölyeler ve DJ performanslarıyla programa renk katıyor. Red Bull Karton Tekne Yarışması, 13 Eylül’de Kültürpark Gölü’nde düzenlenecek.

Ziyaretçiler açılış gününden itibaren fuarı övgüyle karşıladı. Gençlerden Elif Naz Özsoy ve Dicle Kurumaz etkinliklerden memnun kaldıklarını belirtirken; yıllardır fuara gelenler, geleneksel heyecanın sürdüğünü vurguladı. Aileler ve çocuklar da gün boyunca düzenlenen yarışma ve etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

İzmir Enternasyonal Fuarı, fuar kapsamındaki etkinliklerle kente hem eğlence hem de kültürel bir buluşma alanı sunmaya devam ediyor. Ziyaretçiler fuarı her gün 16.00-23.00 arasında gezebilir; giriş ücretleri tam 100 TL, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.

BU YIL 95'İNCİSİ DÜZENLENEN İZMİR ENTERNASYONAL FUARI, "FUAR ŞEHRİN KALBİNDE" SLOGANIYLA KÜLTÜRPARK’TA KAPILARINI AÇTI.