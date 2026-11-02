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Mısır başkanı Hany Abo Rida'dan Salah sayesinde Trabzonspor'a teşekkür ziyareti

Hany Abo Rida, Mohamed Salah’a gösterilen yakın ilgi için Trabzonspor yöneticilerine teşekkür etti; ziyaret iki ülke arasındaki ilişkileri vurguladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mısır başkanı Hany Abo Rida'dan Salah sayesinde Trabzonspor'a teşekkür ziyareti

ziyaretin içeriği:

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek Salah’a olan ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini iletti. Toplantıya Asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Ali Haydar Gedikli, Murat İskender ve genel sayman Derviş Köz katıldı.

Salgın ve ilişkilerin vurgulanması:

Görüşmede söz alan Zeyyat Kafkas, ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Türkiye ile Mısır’ın ilişkileri her zaman iyi olmuştur. Mohamed Salah’ın Trabzon’a gelişi, bu ilişkinin daha da gelişmesine çok büyük katkı yapmıştır. Salah ile sadece bir futbolcu değil, gerçek bir karakter transfer ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm futbolcular ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyor. Ziyaretlerinden ötürü Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida’ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

salah'ın durumu ve federasyon mesajı:

Hany Abo Rida da devam eden sezonda kulübe başarı dileklerini ileterek, "Mohamed Salah ile konuştuğum zaman kendini evindeymiş gibi hissettiğini söylüyor. Bütün Mısırlılar adına size teşekkür ediyorum. Milli takımımızın kaptanına gösterdiğiniz bu yakın ilgi ve alaka, Türk ve Mısır halkları arasındaki tarihsel ilişkileri daha da geliştirmektedir. Salah’ı çocukluğundan beri tanırım. Kişilikli, karakterli, çok çalışmayı seven birisidir. Kulübünüze en içten dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile noktalandı.

MISIR FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI HANY ABO RİDA, TRABZONSPOR KULÜBÜ&#039;NÜ ZİYARET ETTİ

MISIR FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI HANY ABO RİDA, TRABZONSPOR KULÜBÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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