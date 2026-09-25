Kum zambaklarına Badavut sahilinde ahşap kafesli koruma

Badavut sahilinde koruma çalışması:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Badavut Sahili'nde, kıyı ekosisteminin simgelerinden olan kum zambakları için koruyucu önlemler alındı. Sahilde doğal ortamında yayılış gösteren ve nesli koruma altında bulunan bitkilerin çevresine özel ahşap kafesler monte edildi. Uygulama, bitkilerin insan baskısı ve plaj yoğunluğu nedeniyle zarar görmesini engellemeyi amaçlıyor.

Korumanın amaçları ve yöntemleri:

Yerleştirilen ahşap kafeslerle kum zambaklarının ezilmesinin ve soğanlarının zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu fiziksel koruma, aynı zamanda sahile gelenlerin nadir bitkilerin varlığından haberdar olmasını sağlayarak farkındalık yaratmayı da amaçlıyor. Kafeslerin sahilin doğal görünümünü bozmayacak şekilde tasarlandığı bildirildi.

Yaptırım ve uyarılar:

Yetkililer, kum zambaklarının Çevre Kanunu kapsamında koruma altında olduğunu hatırlattı. Bitkileri koparmanın veya soğanlarını sökmenin yüz binlerce lirayı bulan yüksek idari para cezaları ile karşılaşabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, sahili kullanan vatandaşlardan koruma alanlarına saygı göstermelerini ve duyarlı davranmalarını istedi.

Uygulamanın devamında korumanın etkinliğinin izleneceği, gerektiğinde ek tedbirlerin alınacağı belirtildi. Ziyaretçilere ise bitkilere yaklaşmamaları, işaretli alanlara uymaları ve koruma çalışmalarına destek olmaları çağrısı yapıldı.

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE, KIYI EKOSİSTEMİNİN EN ZARİF SİMGELERİNDEN OLAN VE NESLİ KORUMA ALTINDA BULUNAN KUM ZAMBAKLARI, BADAVUT SAHİLİ’NDE YERLEŞTİRİLEN ÖZEL AHŞAP KAFESLERLE MUHAFAZA ALTINA ALINDI.