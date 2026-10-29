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Kumburgaz'da arızalanan araca arkadan çarpan kaza trafikte yoğunluğa yol açtı

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde arızalanan hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilde bir kişi yaralandı; iki araç daha kaza yapınca trafik kilitlendi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:37

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kumburgaz'da arızalanan araca arkadan çarpan kaza trafikte yoğunluğa yol açtı

Kumburgaz'da otoyolda trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde, Silivri istikametinde saat 11.00 civarında meydana gelen zincirleme kaza, ulaşımı aksattı. Bölgedeki kazalarda biri hafif olmak üzere yaralanma ve birden fazla maddi hasarlı olay kaydedildi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, 34 TV 8111 plakalı hafif ticari araç yol ortasında aniden arızalandı ve durdu. Ardından seyir hâlindeki 34 NTR 034 plakalı binek otomobil, arızalı araca çarptı. Çarpışma sonucu binek otomobil sürücüsü hafif yaralanarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bölgedeki trafik ve müdahale:

Kaza yerine bakan sürücüler arasında Avcılar istikametine seyreden iki araç da maddi hasarlı kaza yaptı. Kazalı araçların kaldırılması sırasında yol üzerinde yoğunluk oluştu ve trafik aksadı. Ekiplerin müdahalesiyle araçlar vinç ve çekicilerle bölgeden çıkarılmaya başlandı.

TEM OTOYOLU KUMBURGAZ MEVKİ SİLİVRİ İSTİKAMETİNDE, ARIZALANAN ARACA ARKASINDAN GELEN BAŞKA BİR...

TEM OTOYOLU KUMBURGAZ MEVKİ SİLİVRİ İSTİKAMETİNDE, ARIZALANAN ARACA ARKASINDAN GELEN BAŞKA BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU KAZA YAŞANDI. YAŞANAN KAZADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN AVCILAR İSTİKAMETİNE GİDEN 2 ARAÇTA KAZAYI SEYREDERKEN MADDİ HASARLI KAZA YAPTI. BÖLGEDE TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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