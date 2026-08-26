Kumlu'nun toprak yollarında bir hayal: 11 yaşındaki Süreyya hızını arıyor

kısıtlı imkanlarla antrenman:

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Süreyya Kandemir, birkaç yıl önce antrenörü aracılığıyla koşu sporuyla tanıştı ve hızını artırmak için düzenli antrenman yapıyor. Ancak ilçede antrenman sahası ve sürekli koçluk hizmeti bulunmaması nedeniyle çalışmaları sınırlı imkânlarla sürüyor.

Süreyya, uygun pist veya salon olmadığı için antrenmanlarını asfalt ve toprak yollarda gerçekleştiriyor. Kısıtlı ortamlar, teknik ve program açısından zorluklar yaratsa da küçük sporcu azmini koruyor ve kendi çabasıyla gelişmeye çalışıyor.

yarışma deneyimi ve sonuçlar:

Genç sporcu, il merkezinde düzenlenen yarışmaya katılarak önemli bir sınav verdi ve üçüncülük elde etti. Bu başarı, mevcut eksikliklere rağmen yetenek ve çalışma isteğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

hedefler ve beklentiler:

Süreyya, hedeflerini netçe dile getiriyor: şehirini ve ülkeyi temsil etmek istiyor. “Ben burada tek başıma çalışarak kendimi hızlandırmaya çalışıyorum ama antrenörüm olsa daha iyi olur” diyerek profesyonel koçluk talebini vurguluyor. Küçük koşucu ayrıca, “Bir çocuk benim gibi hızlı koşmak ister, antrenörü olsun ister” sözleriyle genç sporcular için de benzer desteğin önemine dikkat çekiyor.

SÜREYYA KANDEMİR