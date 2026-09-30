Kumruların yuvasına saygı: 45 gün sonra mikser yeniden işbaşı yaptı

olayın gelişimi:

Hatay'ın Kumlu ilçesinde uzun yıllardır beton mikseri şoförlüğü yapan Mulla Biçer, park halindeki aracını çalıştırmadan önce yaptığı kontrolde mikserin tambur bölümünde bir kumru yuvası olduğunu fark etti. Yuvada yumurtalar görülmesi üzerine Biçer, durumu derhal çalıştığı firmaya bildirdi.

Firma yetkilileri, kuşlara ve yumurtalara zarar vermemek amacıyla aracı çalıştırmama kararı aldı. Yuvanın bulunduğu bölgeye "Dikkat, kuş yuvası var" yazılı bir kağıt asıldı ve mikserin hareket ettirilmemesi sağlandı.

karar, bekleyiş ve sonuç:

Alınan önlem kapsamında yaklaşık 45 gün boyunca araç çalıştırılmadı; bu süre boyunca yavruların yumurtadan çıkıp uçması beklendi. Sürecin tamamlanmasının ardından yavru kumruların yuvadan uçtuğu gözlemlendi ve firma, mikseri tekrar kullanıma aldı.

Olayın ardından konuşan Mulla Biçer, "Mikserdeki kuşlarımız uçtu. Bir haftadır kuşlar yuvadan uçtu ve uçmasına şahit olduk. Kuşlar gittikten sonra mikseri çalıştırmaya başladık. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

İşin sahadaki uygulaması, hem canlılara zarar verilmemesi hem de çalışma düzeninin kısa süreliğine de olsa korunması açısından dikkat çekici bulundu. Firma yetkililerinin hızlı bilgilendirme ve basit işaretlemeyle sorunu çözmesi, çevredeki diğer çalışanların da dikkatini çekti.

Sonuç olarak, Hatay'da yaşanan bu olay, küçük önlemlerle doğanın korunabileceğini ve günlük iş akışlarının bu hassasiyetle yönetilebileceğini gösterdi; mikser, kumrular uçtuktan sonra yeniden mesaisine döndü.

PARK HALİNDEKİ ARACINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROL YAPAN MULLA BİÇER, MİKSERİN ÜZERİNDE KUMRU YUVASI OLDUĞUNU FARK ETTİ. (ARŞİV)