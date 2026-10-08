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Kurlarda yatay seyir: dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Dolar 49,2150 liradan, euro 55,2590 liradan işlem görüyor; Kapalıçarşı verileri ve son kapanış rakamları kurların sınırlı yükselişte olduğunu gösteriyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kurlarda yatay seyir: dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

serbest piyasada açılış verileri:

Serbest piyasada bu sabah açılışta döviz kurları sakin bir görünüm sergiliyor. dolar 49,2150 lira ve euro 55,2590 lira seviyelerinden işlem görerek güne başladı.

kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre dolar alış 49,2130, satış 49,2150 lira; euro alış 55,2570, satış 55,2590 lira olarak kaydedildi. Alış ve satış fiyatları arasındaki fark dar bir bantta seyrediyor.

kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 49,19 lira, euro ise 55,03 lira seviyesindeydi. Bugünkü açılış verileri, her iki para biriminin de kapanışa göre sınırlı bir yükseliş gösterdiğine işaret ediyor.

Veriler İstanbul Kapalıçarşı kaynaklı olup piyasa katılımcıları gözleminde alış-satış farkının baskın olduğu bir açılış gerçekleşti.

DOLAR 49,2150 LİRADAN, EURO İSE 55,2590 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,2150 LİRADAN, EURO İSE 55,2590 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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