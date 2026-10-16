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Kurşunlu Han'da geçmişe yolculuk: Manisa'nın çarşısı ve müziği konuşuldu

Kurşunlu Han'da düzenlenen Şiir Evi'nde, Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı'nın öncülüğünde Fuat Orak, Manisa'nın çarşı kültürü ve müzik geçmişini anlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kurşunlu Han'da geçmişe yolculuk: Manisa'nın çarşısı ve müziği konuşuldu

Kurşunlu Han'da nostaljik bir söyleşi

Manisa'da her hafta tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen Şiir Evi Etkinlikleri bu hafta kentin geçmişten günümüze geçirdiği dönüşüme odaklandı. Program, Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi ve salonda bir araya gelen dinleyicilerle birlikte kent belleğine yönelik zengin bir anı paylaşımı sunuldu.

Söyleşi ve konular:

Etkinlik, Orhan Haşim Elmalı ve Engin Topuz öncülüğünde düzenlendi. Moderatörlüğü üstlenen Engin Topuz yönetiminde gerçekleşen "Değişen ve Dönüşen Manisa" başlıklı söyleşide, Manisa'nın eski çarşı kültürü, sokak yaşamı ve kent içindeki küçük esnaf dokusu hakkında anılar aktarıldı.

Söyleşinin konuğu olarak sahneye çıkan ve Manisalılarca Evren Plak olarak bilinen Fuat Orak, kentin müzik geçmişine ilişkin gözlemlerini paylaştı. Orak, çarşıdaki plakçı kültürünün, müziğin gündelik hayatla nasıl iç içe geçtiğinin ve zamanla nasıl değiştiğinin izlerini katılımcılara aktardı.

Çarşıdan plak dükkânına: anılar üzerinden kent okumaları:

Orak'ın anlatımları, Manisa çarşısının fiziksel değişiminin yanı sıra sosyal ilişkilerde ve tüketim alışkanlıklarındaki dönüşümü de gözler önüne serdi. Katılımcılar, eski dükkân isimleri, sokak sohbetleri ve müzik aracılığıyla kurulan bağlar üzerine nostaljik hatıralar paylaştı.

Etkinlik boyunca Evren Plak'ın geçmişten bugüne uzanan hikâyesi dinleyicilerle buluştu ve Manisa'nın müzik kültürünün, kent kimliğinin önemli bir unsuru olduğu vurgulandı. Söyleşi, dinleyicilere hem bilgi hem de duygusal bir bağ kazandırdı.

Organizatörler, Şiir Evi Etkinlikleri'nin önümüzdeki haftalarda farklı konu ve konuklarla devam edeceğini duyurdu. Tarihi mekânda sürdürülen bu programların, kent hafızasını canlı tutma çabasında önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

MANİSA’DA HER HAFTA TARİHİ KURŞUNLU HAN’DA DÜZENLENEN ŞİİR EVİ ETKİNLİKLERİ’NDE BU HAFTA KENTİN...

MANİSA’DA HER HAFTA TARİHİ KURŞUNLU HAN’DA DÜZENLENEN ŞİİR EVİ ETKİNLİKLERİ’NDE BU HAFTA KENTİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAŞADIĞI DEĞİŞİM KONUŞULDU. ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA, MANİSA’NIN ESKİ ÇARŞI KÜLTÜRÜ VE MÜZİK GEÇMİŞİ NOSTALJİK ANILAR EŞLİĞİNDE ANLATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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