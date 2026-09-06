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Kurşunlu mesire alanının geleceği için adımlar masaya yatırıldı

Kaymakam Onur Titiz, Kurşunlu Mesire Alanı'nda inceleme yapıp köylülerin talep ve önerilerini dinledi; alanın doğal değerleri değerlendirmeye alındı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kurşunlu mesire alanının geleceği için adımlar masaya yatırıldı

Kurşunlu mesire alanında inceleme:

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Kurşunlu köyünü ziyaret ederek bölgedeki Kurşunlu Mesire Alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Titiz, alanın mevcut durumunu yerinde görerek bölgenin doğal güzellikleri ve sahip olduğu potansiyeli değerlendirdi.

incelemelerin bulguları:

Yapılan gezide alanın altyapı ve peyzaj ihtiyaçları ile korunması gereken doğal dokunun önemi vurgulandı. Kaymakamlık yetkilileri, mesire alanının hem yerel halkın kullanımına uygun hale getirilmesi hem de sürdürülebilir bir şekilde korunması yönünde notlar aldı.

köylülerle görüşme ve talepler:

İncelemelerin ardından köy sakinleri ile bir araya gelen Titiz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda köyün ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar ele alındı; karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Onur Titiz toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Kurşunlu’nun sahip olduğu doğal güzellikleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek köyümüzün ihtiyaçlarına yönelik yapılabilecek çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz."

Kaymakamlık, alınan görüşler doğrultusunda planlama sürecini sürdürecek ve Kurşunlu Mesire Alanı'nın korunarak geliştirilmesine yönelik adımları değerlendirmeye devam edecek.

GÖLPAZARI KAYMAKAMI ONUR TİTİZ(SOLDAN ÜÇÜNCÜ), KURŞUNLU KÖYÜNÜ ZİYARET EDEREK KURŞUNLU MESİRE...

GÖLPAZARI KAYMAKAMI ONUR TİTİZ(SOLDAN ÜÇÜNCÜ), KURŞUNLU KÖYÜNÜ ZİYARET EDEREK KURŞUNLU MESİRE ALANI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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