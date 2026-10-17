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Kurtalan'da okul çevresinde toplu rahatsızlanma: 88 kişi sağlık kuruluşuna başvurdu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tavuk dürüm tükettikten sonra rahatsızlanan 88 kişiden 77'si öğrenci; numuneler alındı, işletme sahibi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurtalan'da okul çevresinde toplu rahatsızlanma: 88 kişi sağlık kuruluşuna başvurdu

Kurtalan'da eğitim çevresinde toplu rahatsızlanma

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısı artarak 88'e ulaştı. Rahatsızlananların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu kaydedildi.

vakaya ilişkin bulgular:

Kurtalan Kaymakamlığının açıklamasına göre başvuranların 77'si öğrenci, 11'i sivil. Yapılan ilk değerlendirmelerde 55 kişiye ayakta tedavi uygulandığı, 33 kişinin ise hastanede yatarak tedaviye alındığı belirtildi.

İlk incelemelerde rahatsızlanan bazı kişilerin Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettikleri tespit edildi. Söz konusu dürümlerin bir kısmının okul kantininden paketlenmiş şekilde, bir kısmının ise doğrudan işletmeden satın alındığı bildirildi.

soruşturma ve sağlık işlemleri:

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için gerekli numuneler alındı ve adli soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.

İlgili sağlık kuruluşlarında vatandaşların muayene, tedavi ve takip işlemleri titizlikle yürütülüyor. Yetkililer, sürecin kurumlar arası koordinasyonla takip edildiğini ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİ SAYISI 88’E...

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİ SAYISI 88’E YÜKSELDİ. RAHATSIZLANAN KİŞİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN ÖĞRENCİ OLDUĞU ÖĞRENİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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