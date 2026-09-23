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Kürtçe ekonomi sözlüğü iş dünyasında ortak terimler oluşturacak

Diyarbakır TSO ile Mezopotamya Vakfı, yaklaşık 5 bin ekonomi terimini Kürtçe (Kurmancî) esaslı olarak Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce karşılıklarıyla derleyecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kürtçe ekonomi sözlüğü iş dünyasında ortak terimler oluşturacak

Giriş:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Mezopotamya Vakfı arasında imzalanan protokolle, Kürtçenin ekonomi, ticaret ve iş dünyasındaki kullanımını güçlendirecek kapsamlı bir terminoloji çalışması başlatıldı. Proje kapsamında yaklaşık 5 bin ekonomik terim, Kürtçe (Kurmancî) temelinde ele alınarak Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce karşılıklarıyla birlikte derlenecek.

çalışmanın kapsamı:

Ekonomiden finansa, üretimden yatırıma, ticaretten ihracata kadar iş dünyasında kullanılan binlerce kavram akademisyenler ve dil uzmanlarının katılımıyla terminolojik, akademik ve dilbilimsel açıdan değerlendirilecek. Hazırlanacak sözlükte, uluslararası ekonomi terimleri sözlükleri taranarak oluşan literatür çalışması, terminolojinin evrensel karşılıklarını da göz önünde bulunduracak.

Proje çerçevesinde Mezopotamya Vakfı tarafından akademisyenler ve dil uzmanlarından oluşan bir komisyon kurulacak; çalıştaylar ve uzman değerlendirmeleriyle ortak bir terminoloji oluşturulacak. Çalıştayların ilki Van’da gerçekleştirildi; sonraki oturumlarda farklı ülkelerden katılımcıların da katkısıyla en az beş çalıştay planlanıyor.

süreç, rol dağılımı ve yayın planı:

Protokol, DTSO Dil Kültür Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Korkmaz ile Mezopotamya Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Osman Akyıl tarafından imzalandı. Oluşturulacak uzman çalışma komisyonu, terimlerin Kürtçe tanım ve karşılıklarını hazırlarken aynı terimlerin Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce karşılıklarını da belirleyecek.

Mezopotamya Vakfı, akademik redaksiyon, editoryal düzenleme ve mizanpaj çalışmalarını yürütecek; DTSO ise çalıştay ve toplantıların organizasyonu ile komisyon üyelerinin ulaşım, konaklama ve ağırlama süreçlerine destek sağlayacak. Çalışmalar tamamlandığında sözlük, DTSO ve Mezopotamya Vakfı logolarıyla yayımlanacak.

Faruk Korkmaz hazırlık sürecine ilişkin, "Kürtçe çok güçlü bir tarihsel ve kültürel birikime sahip. Bu birikimin günümüz ekonomik yaşamının kavramlarıyla daha da zenginleşmesini istiyoruz. Finans, yatırım, üretim, girişimcilik, dış ticaret, ihracat ve sanayi gibi alanlarda kullanılan yaklaşık 5 bin terimi akademisyenler ve dil uzmanlarıyla birlikte ele alacağız. Kürtçenin ekonomi alanındaki terminolojik altyapısını güçlendirecek, ortak kullanımı yaygınlaştıracak ve gelecek kuşaklara kalıcı bir eser bırakacağız" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Hazırlanacak beş dilli sözlüğün hedef kitlesi arasında iş insanları, akademisyenler, basın mensupları, öğrenciler ve araştırmacılar bulunuyor. Projenin sonunda ortaya çıkacak kaynak, Kürtçenin ekonomi alanında daha standart ve yaygın kullanım bulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

PROTOKOL, DTSO DİL KÜLTÜR ÇALIŞMALARINDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ FARUK KORKMAZ (SOLDA) İLE...

PROTOKOL, DTSO DİL KÜLTÜR ÇALIŞMALARINDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ FARUK KORKMAZ (SOLDA) İLE MEZOPOTAMYA VAKFI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI OSMAN AKYIL (SAĞDA) TARAFINDAN İMZALANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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