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Sivasspor Van deplasmanına taktik ağırlıklı hazırlandı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. hafta maçında Vanspor FK deplasmanına yönelik antrenmanda ısınma, pas çalışmaları ve taktik organizasyonlara odaklandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor Van deplasmanına taktik ağırlıklı hazırlandı

Sivasspor Van deplasmanına taktik ağırlıklı hazırlandı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynayacağı Vanspor FK deplasman maçı öncesi hazırlıklarını teknik heyetin gözetiminde sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcıları yönetimindeki idman, maç öncesi planlanan program çerçevesinde gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümleri:

Çalışma, ısınma hareketleriyle başladı; ardından takım dinamiğini artırmaya yönelik pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise oyunculara maç taktikleri ve organizasyonları tekrar ettirildi. Teknik ekip, uygulanan programı maç planına uygun biçimde yönlendirdi.

Teknik heyetin yaklaşımı:

Çağdaş Çavuş ve yardımcıları, idmanda özellikle takım koordinasyonu ve taktik yerleşimlerine vurgu yaptı. Hazırlık programı, maç temposuna adaptasyon ve oyun içi görev dağılımlarını pekiştirmeyi hedefledi. Sivasspor, Vanspor FK karşılaşmasına yönelik çalışmalarını planlı şekilde sürdürmeye devam ediyor.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA VANSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA VANSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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