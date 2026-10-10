Kuşadası yağışlara hazırlanıyor, yağmur suyu hatlarında kapsamlı bakım

Belediye ekipleri çalışma yürütüyor:

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde altyapının işleyişini güçlendirmek amacıyla yağmur suyu hatlarında yoğun bir bakım programı uyguluyor. Çalışmaların son ayağı Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi; ekipler hatlarda biriken atıkları temizleyip tıkanıklıkları giderdi.

Operasyonlar, altyapıdaki aksaklıkların yağış döneminde yol açabileceği su birikintisi ve taşkın risklerini azaltmayı hedefliyor. Çalışmalar planlı şekilde sürdürülerek mahallelerde olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Teknik detaylar ve kullanılan araçlar:

Profesyonel ekiplerin yürüttüğü temizlik ve bakım faaliyetlerinde kepçe, açık kasa kamyon, yıkama aracı ve süpürme araçları gibi iş makineleri ve temizlik araçları koordineli şekilde görev aldı. Hat içi birikintiler, tıkanıklık oluşturan maddeler ve kanal ağzındaki atıklar temizlenerek suyun tahliyesi kolaylaştırıldı.

Çalışmalar ekiplerin yoğun mesaisiyle ve belirlenen program çerçevesinde devam ediyor; gerektiğinde kontrol ve ilave müdahalelerle hatların işlevselliği korunuyor.

Amaç ve beklenen etkiler:

Belediye yetkilileri, mevsimsel yağışlar öncesinde yapılan bakımın su birikintileri, yol zararları ve altyapı arızalarını azaltacağını belirtiyor. Planlı temizliklerle kent genelinde yağış döneminde ulaşım ve yaşam konforunun korunması hedefleniyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, EGE MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI BAŞTA OLMAK ÜZERE KENT GENELİNDEKİ YAĞMUR SUYU HATLARINDA TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR.