Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kuşadası yağışlara hazırlanıyor, yağmur suyu hatlarında kapsamlı bakım

Kuşadası Belediyesi, Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı başta kent genelinde yağmur suyu hatlarında temizlik ve bakım yaparak yağışlara hazırlanıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası yağışlara hazırlanıyor, yağmur suyu hatlarında kapsamlı bakım

Belediye ekipleri çalışma yürütüyor:

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde altyapının işleyişini güçlendirmek amacıyla yağmur suyu hatlarında yoğun bir bakım programı uyguluyor. Çalışmaların son ayağı Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi; ekipler hatlarda biriken atıkları temizleyip tıkanıklıkları giderdi.

Operasyonlar, altyapıdaki aksaklıkların yağış döneminde yol açabileceği su birikintisi ve taşkın risklerini azaltmayı hedefliyor. Çalışmalar planlı şekilde sürdürülerek mahallelerde olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Teknik detaylar ve kullanılan araçlar:

Profesyonel ekiplerin yürüttüğü temizlik ve bakım faaliyetlerinde kepçe, açık kasa kamyon, yıkama aracı ve süpürme araçları gibi iş makineleri ve temizlik araçları koordineli şekilde görev aldı. Hat içi birikintiler, tıkanıklık oluşturan maddeler ve kanal ağzındaki atıklar temizlenerek suyun tahliyesi kolaylaştırıldı.

Çalışmalar ekiplerin yoğun mesaisiyle ve belirlenen program çerçevesinde devam ediyor; gerektiğinde kontrol ve ilave müdahalelerle hatların işlevselliği korunuyor.

Amaç ve beklenen etkiler:

Belediye yetkilileri, mevsimsel yağışlar öncesinde yapılan bakımın su birikintileri, yol zararları ve altyapı arızalarını azaltacağını belirtiyor. Planlı temizliklerle kent genelinde yağış döneminde ulaşım ve yaşam konforunun korunması hedefleniyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, EGE MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI BAŞTA OLMAK ÜZERE KENT GENELİNDEKİ...

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, EGE MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI BAŞTA OLMAK ÜZERE KENT GENELİNDEKİ YAĞMUR SUYU HATLARINDA TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Posof'ta ekimde kar: sonbahar ve kış bir arada
images

Düzce’de iki parkı birbirine bağlayan yeşil yol hayata geçiyor
images

Diyarbakır'da ikinci üründe mısır bereketi: çiftçiler 5-6 ton beklentisiyle hasa...
images

Kale'de Gülbağlık yolu tamamlandı; Çamlarca'da ulaşım rahatladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habipler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkışı duvara çarptı

Edremit Güre sahilinde 13 binden fazla kişiyle dünya rekoru denemesi

Kastamonu'da şap tehdidi: canlı hayvan pazarları süresiz kapatıldı

Turan idealinin açılış kapısı: Türkiye-Azerbaycan kardeşliği

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı